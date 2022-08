Rocío Igarzábal presenta su nuevo single «Caja de Cartón» junto a Mel Muñiz

Entornointeligente.com /

«Es una canción vestida de salsa, con un toque de flamenco, que la vuelve profundamente pasional y dinámica. A través de su letra, cuenta el momento de una separación tóxica representada en una mudanza, de ahí el título «Caja de Cartón» y el juego constante entre los objetos de convivencia y la desesperación de terminar» cuenta Rocío .

Para esta oportunidad los instrumentos fueron grabados en simultáneo junto a la voz. Estas tomas realizadas por Mateo Rodo (productor musical del disco ), tenían el objetivo de captar a flor de piel la esencia y pasión melódica de los ritmos latinos. Además, el videoclip realizado por Juan Cambariere realza el sazón fogoso de la canción.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChH63pvOZ87%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIXZAUHLVjzC86ok8RGNOrYZARgcqC07ta2bp2iqEq4LvZBNVZC9jTwDshMLDASy9qXZAA2lZCIWzZBl6nEpYNrBsRho6WZC3AS9buipTr3TThNdjD4i4n0AsoyZAPX7HYW7OOFzmTfBt5uPG2ENN8v6KZAFzf7T3fgZDZD View this post on Instagram A post shared by ROCIO (@rochi_igarzabalok)

«Caja de Cartón» es el último adelanto que la música y actriz ofrece previo a la salida de su segundo trabajo discográfico «Que Me Hablen de Amor» que sucederá a «Entre los árboles» de 2017. El mismo estará disponible en todas las plataformas a partir del 8 de septiembre y será presentado en vivo el sábado 8 de octubre en La Tangente.

Rocío Igarzabal es una artista multifacética. Supo destacarse en éxitos televisivos, cinematográficos y teatrales como actriz y cantante (Casi Ángeles, Dulce amor, Taxxi, El Desafío, El violinista en el tejado, entre otras).

