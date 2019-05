Rock of Ages 2 Análisis

Entornointeligente.com / Hay juegos locos, muy locos o exageradamente delirantes. También hay propuestas originales, muy originales y otras que son, sencillamente, inclasificables. Pues bien, algo así nos ha pasado con Rock of Ages 2: Bigger and Boulder juego desarrollado por ACE Team y que apareció en PC, PS4 y Xbox One en 2017. Ahora su surrealismo llega dando tumbos a Nintendo Switch y su locura sigue intacta. Tal es su hilarante propuesta que no sabemos bien cómo catalogarlo. Lo único que tenemos claro es que aúna unos cuantos géneros englobados en lo estratégico y que tenemos que estrellar una roca contra las puertas de una fortaleza . Vamos a intentar ordenar nuestras ideas y traeros un análisis lo más cuerdo posible.

Rock of Ages 2 muestra todas sus intenciones y su humor surrealista nada más empezar a través de una introducción que bien habrían firmado los míticos Monty Python . Y es que el juego de ACE Team se inspira de forma muy descarada -pero notable- de las animaciones que los cómicos británicos introducían en muchos de sus shows y películas. Este tipo de animación tan exagerado, socarrón y directo. El juego arranca con Atlas y Dios durante La Creación. Al bueno de Atlas se le cae la Tierra de la esfera celeste y nuestro bienamado Señor lo envía abajo de una patada en el trasero. El objetivo es claro, recuperar la Tierra. Ahora, Atlas debe cargar no sólo con el mundo a sus espaldas sino también con una roca.

Tras una desternillante escena en la que aparecen personajes de la talla de Napoleón Bonaparte o Ricardo Corazón de León, nos metemos en el pellejo de Atlas y se nos pide que conquistemos el mundo a fuerza de roca. Esto es conquistar las fortalezas de personajes históricos y mitológicos de lo más variopinto . Y ¿cómo vamos a derrotarlos? Pues sí, a base de estrellar nuestra roca contra el portón de su fortaleza y echarla abajo. Parece fácil pero eso es la teoría. Y es que por el camino, obviamente, nos encontraremos con mil y una trampas puestas por el enemigo -aparte del angosto terreno- que harán que llegar con la máxima fuerza y velocidad al portón sea una tarea complicada a la par que demencial.

Efectivamente queridos lectores, la fórmula de Rock of Ages sigue funcionando a la perfección en su secuela. Tendremos que preparar nuestras defensas para evitar y frenar lo máximo posible la roca enemiga. Y para ello tendremos un tiempo límite -mientras la plebe con martillo y cincel prepara nuestra arma- y cierta cantidad de dinero para prepararnos. Cabe decir que el tiempo límite se nos ha antojado un tanto largo y excesivo. A veces hemos estado esperando unos minutos a que nuestra roca estuviera lista y eso hace que el ritmo de juego se vea un tanto pausado. El caso es que una vez que las dos rocas echen a rodar ya nada importará. Si nuestras defensas están bien colocadas cumplirán con su cometido. De ahí que el sentido estratégico del jugador tenga mucho que ver en el devenir de la partida. Hay que estudiar bien el terreno y colocar las trampas y fortificaciones en los enclaves idóneos . Si no, nuestra defensa no valdrá absolutamente para nada y el enemigo reventará nuestro portón en un par de intentos.

Como decimos, una vez que nuestra roca eche a rodar el toque estratégico y de Tower Defense del juego pasará a un segundisimo plano y, con la roca bajo nuestro control, el juego se convertirá en una suerte de Monkey Ball de estética medieval. Y nos explicamos. En Rock of Ages 2 tomaremos el control de nuestra roca en escenarios con cierta pendiente y mogollón de obstáculos -tanto los colocados por el enemigo, como trampas propias del terreno- al ir rodando colina abajo tendremos que cuidarnos bien de la velocidad y tomar las curvas de forma correcta para no caernos por los precipicios. Aquí no hay barrera de seguridad y si caemos, iremos perdiendo salud y fuerza, de igual forma si nos estrellamos contra las protecciones enemigas y caemos presos de los impactos de catapultas, rayos, centellas, vacas adhesivas -si, habéis leído bien-, elefantes, trampolines.. En fin, una infinidad de trampas y armamentos varios que nos harán el recorrido más complicado. La idea es ir sorteando todo esto y llegar con el máximo de velocidad y fuerza en nuestra roca y derribar el portón en menos movimientos que el rival para así llevarnos la victoria.

Algo que nos ha sorprendido en Rock of Ages 2 es la cantidad ingente de contenido que trae consigo . Tanto en modos de juego como en posibilidades de personalización, armamento y personajes. Si algo tenemos claro es que en este juego todo tiende hacia la más alta de las exageraciones. Aquí se hace todo a lo grande o no se hace. Y es que más allá del Modo Historia -el cual de por sí ya es enorme y muy completo, con muchísimas misiones, secretos y caminos que recorrer-, contaremos con otros modos secundarios tanto en solitario como en multijugador online. En estas líneas os haremos un breve resúmen de los más destacados: Campaña de Historia -modo principal y que ya hemos descrito-; Partida de Guerra -una batalla uno contra uno en la que podemos escoger escenario y rival-; Carrera de Obstáculos -una contrarreloj en la que nos iremos encontrando trampas por el camino y debemos marcar el mejor tiempo posible-; Desafío de Tiempo -una contrarreloj pura y dura, nosotros y nuestra roca ladera abajo en contra del tiempo-. Amén de una completa sección de personalización dónde podemos escoger el tipo de roca así como sus pinturas, personalizar nuestro blasón o escoger un general.

Por su parte el Modo Online se basa en partidas rápidas contra otros jugadores de la comunidad al estilo de los modos de juego en solitario. Un buen añadido que puede arañar unas cuantas horas de diversión.

Por último os queremos hablar del apartado técnico y sonoro de Rock of Ages 2. Lo primero que debemos reseñar es que el port en Nintendo Switch se aleja bastante de las versiones tanto de Pc como de PS4 y Xbox One. El juego, a pesar de contar con unas secuencias animadas de gran calibre pierde mucho encanto una vez empezamos a jugarlo realmente. La resolución, tanto con la consola conectada al Dock como fuera de él, es muy baja. Y nos sorprende por el hecho de que Rock of Ages 2 no es que sea un portento gráfico.

Los escenarios, eso sí, están muy bien diseñados y cada localización está marcada por la personalidad de su respectivo General. Visitaremos lugares como Escocia, Holanda, Cadaqués o, incluso, El Jardín del Edén. Todos y cada uno de ellos desbordan personalidad y originalidad. Lástima que muchos de ellos se vean tan borrosos en la pantalla de nuestra Nintendo Switch.

En lo referente al apartado sonoro podemos decir que el juego se reduce a una música muy alegre, alocada, pegadiza y divertida acorde con el tono en general del título y que acompaña muy bien. En cuanto a los efectos de sonido no destacan pero ahí están para rellenar el hueco. Aparte del movimiento de nuestra roca podemos oír los gritos de los aldeanos, las vacas mugiendo cuando las aplastamos, catapultas, explosiones y un divertido “chof” cuando aplastamos al General rival. En pocas palabras, el sonido redondea una auténtica y demoledora locura.

El veredicto Un juego de estrategia, tower defense o habilidad. No sabríamos cómo ni dónde catalogar Rock of Ages 2. Cómo tampoco sabríamos definir su surrealista y descacharrante humor. Ver en escenas animadas -muy del estilo al que usaban los inmortales Monty Python- a personajes históricos como Napoleón, William Wallace, Juana de Arco o artistas como Dalí o Vincent Van Gogh ejerciendo de líderes militares y haciendo el cafre no tiene precio. Como tampoco está pagado el tener a Adán o Atlas como representantes mitológicos. El caso es que las risas con este juego están más que aseguradas. Imperdible su Modo Historia y las escenas que se recrean. Sin olvidarnos hacer mención a los escenarios que están inspirados en cada uno de sus personajes. Y hablando de Modos de Juego, nos ha sorprendido la cantidad ingente de contenido tanto en solitario como en multijugador online. Una cosa bastante exagerada. La propuesta es fresca y divertida aunque la sorpresa dura poco. Por último, lo que le resta muchísimo al conjunto es la poca resolución de la que hace gala en Nintendo Switch tanto en Modo TV como en Portátil -siendo especialmente sangrante la bajada cuando sacamos la consola del dock-. Una pena porque el juego no es que sea precisamente exigente en cuanto a lo técnico y sabemos del potencial con el que cuenta la híbrida de Nintendo.

