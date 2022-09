Rock in Rio retorna com Guns N' Roses, rock e pop nesta quinta-feira; veja como será 4º dia do festival

Entornointeligente.com /

08/09/2022 00h01 Atualizado 08/09/2022

1 de 1 Offspring, CPM 22, Guns N' Roses e Maneskin são atrações desta quinta-feira (8) no Rock in Rio — Foto: Divulgação e Celso Tavares / g1 Offspring, CPM 22, Guns N' Roses e Maneskin são atrações desta quinta-feira (8) no Rock in Rio — Foto: Divulgação e Celso Tavares / g1

O Guns N' Roses é a atração principal do primeiro dia do 2º final de semana do Rock in Rio 2022, nesta quinta-feira (8). As bandas de rock dominam o Palco Mundo, enquanto cantoras pop se destacam no Palco Sunset. Veja a programação abaixo.

A grande dúvida do dia é: será que o Guns vai ser como em 2017, quando tocou por 3h30 e lavou a alma dos fãs , ou como a penúltima vez, em 2011, quando fez um show frio, atrasado, que testou a paciência e lavou os fãs de chuva mesmo ?

O Måneskin toca logo antes do Gun. O quarteto italiano venceu o Eurovision, o famoso festival europeu, e a partir daí virou uma grande aposta do rock.

A abertura do Palco Mundo tem duas bandas veteranas que chegam impulsionadas pelo revival do pop-punk: a americana Offspring e a brasileira CPM 22.

O Palco Sunset tem quatro cantoras pop: duas britânicas que enveredam pelo soul e r&b, Corinne Bailey Rae e Jessie J, e duas brasileiras que misturam ritmos populares eletrônicos: Gloria Groove e Duda Beat.

O g1 vai transmitir ao vivo os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset do Rock in Rio. A cobertura especial do g1 também tem entrevistas, fotos, vídeos, podcasts e reviews dos shows.

Anterior Webstories Próximo Qual o line-up do Rock in Rio?

Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Dua Lipa, Guns N' Roses, Coldplay e Green Day são os headliners do Rock in Rio 2022 .

Todos os ingressos da nona edição do festival estão esgotados .

'ESTICADINHA' : Veja quem aproveita vinda ao Brasil para tocar em outras cidades

8 de setembro, quinta-feira

00h10 – Guns N' Roses

Rock in Rio 2022 em 1 minuto: Guns N’ Roses

22h20 – Måneskin

Rock in Rio 2022 em 1 minuto: Måneskin

20h10 – Offspring

Rock in Rio 2022 em 1 minuto: Offspring

18h – CPM 22

Rock in Rio 2022 em 1 minuto: CPM 22

Palco Sunset

21h15 – Jessie J 19h05 – Corinne Bailey Rae 16h55 – Gloria Groove 15h30 – Duda Beat

New Dance Order

02h – Adriatique 01h – Zac 00h – Sarah Stenzel 22h30 – Ben Böhmer 21h30 – Gui Boratto 20h – Du Serena Vs Junior C 18h30 – Leo Janeiro Vs Nepal 17h – Marta Supernova 16h – Nu Azeite Live

Espaço Favela

20h55 – Drenna 17h55 – TH4I convida Lia Clark 16h30 -Izzra

Palco Supernova

19h30 – Francisco, el Hombre 18h30 – O Grilo 17h30 – Scatolove 16h30 – Cali

Rock District

20h30 – Rock Street Band 19h10 – Rodrigo Santos 17h – Stormsons

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues 15h30 – Betta 15h – JP Bonfá

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème 16h30 – Wallace Oliveira 15h15 – Terra Celta

