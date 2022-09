Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Ataque na Argentina Bilionários do Brasil Gasolina mais barata Rock in Rio erra nome do Ratos de Porão no camarim; João Gordo mostra correção e ironiza: 'Roquem Rio' Placa do camarim dizia que o nome da banda era 'Ratos do Porão'. João Gordo postou desenho com correção e ironizou festival. Por Rodrigo Ortega, g1

02/09/2022 21h20 Atualizado 02/09/2022

1 de 4 João Gordo ironiza erro do Rock in Rio do nome da banda do próprio line-up do festival — Foto: Reprodução João Gordo ironiza erro do Rock in Rio do nome da banda do próprio line-up do festival — Foto: Reprodução

O primeiro show da história do Ratos de Porão no Rock in Rio foi uma reparação histórica. Mas o festival errou o nome da banda e João Gordo teve que fazer um pequeno reparo nessa reparação.

O Rock in Rio errou o nome de uma banda do próprio line-up e foi corrigido e ironizado pelo seu vocalista. João Gordo postou fotos rindo da placa na porta do camarim dos «Ratos do Porão».

O vocalista dos Ratos de Porão postou uma foto fazendo joinha e ironizou na legenda: «Roquem Rio». Depois, ele publicou uma imagem com a correção do nome.

O desenho da correção tem traços do personagem Irmão do Jorel, criado por Juliano Enrico. João Gordo também brincou na legenda: «Irmão de Jorel», ele escreveu.

2 de 4 João Gordo postou correção na porta do camarim — Foto: Reprodução João Gordo postou correção na porta do camarim — Foto: Reprodução

Como foi o show?

Os Ratos de Porão fizeram um show rápido, poderoso e com berros de manifestações políticas no Rock in Rio nesta sexta-feira (2).

3 de 4 Ratos de Porão se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Rodrigo Ortega/g1 Ratos de Porão se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Rodrigo Ortega/g1

O grupo fundamental na história do hardcore e do metal do Brasil nunca tinha tocado no festival aos 41 anos de carreira.

Eles tocaram com uma bandeira do Movimento Sem Terra no fundo do palco. O baixista Juninho usou uma camiseta do movimento.

O público fez um coro contra Bolsonaro e a banda acompanhou na bateria e com gritos do vocalista João Gordo. No fim do show, os fãs repetiram os gritos contra o presidente.

João Gordo: 15 causos do maior causador do rock nacional, de rolê com grunges a briga com nazistas 'Metaleirinhos' do Rock in Rio: crianças, ainda na barriga ou no colo, marcam presença no 1º dia

Primeiro dia do Rock in Rio tem protestos contra Jair Bolsonaro

Mesmo no pequeno palco Supernova e com pouco mais meia hora de apresentação, foi uma reparação histórica.

Eles lembraram clássicos da carreira, como «Crucificados pelo sistema», do primeiro álbum, de 1984 e «Anarkophobia», faixa-título do álbum de 1991, ambas ovacionadas.

Também tocaram faixas do novo álbum «Necropolítica», sobre o negacionismo da pandemia e contra o extremismo religioso e político de extrema-direita.

4 de 4 Ratos de Porão se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Rodrigo Ortega/g1 Ratos de Porão se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Rodrigo Ortega/g1

João Gordo teve um diagnóstico recente de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Ele disse ao g1 que isso dificulta os shows para ele.

O cantor de 58 anos realmente estava mais parado no palco, mas conseguiu berrar o suficiente para a reparação merecida do festival.

ROCK IN RIO – 1º DIA Sepultura

FOTOS do dia do metal

Ratos de Porão

Living Colour e Steve Vai

Metal Allegiance

Black Pantera

VÍDEO: veja protestos

Trânsito foi caótico

FOTOS: famosos no dia do metal

Bullet for My Valentine

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com