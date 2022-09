Rock in Rio: cidade tem previsão de sol nesta quinta-feira, reinício do festival

Entornointeligente.com /

08/09/2022 06h01 Atualizado 08/09/2022

1 de 1 Público em frente ao Palco Sunset no início do segundo dia do Rock in Rio 2022 — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Público em frente ao Palco Sunset no início do segundo dia do Rock in Rio 2022 — Foto: Marcos Serra Lima/g1

O Rio tem previsão de sol com algumas nuvens nesta quinta-feira (8), primeiro dia da segunda semana do Rock in Rio 2022.

A temperatura deve variar entre 15 e 32 graus. Segundo o Climatempo, não há possibilidade de chuvas.

A previsão indica que os próximos dias também serão sem chuva. O panorama muda domingo, com a entrada de uma frente fria.

Confira a previsão para os dias seguintes:

Sexta-feira (9)

Sol com algumas nuvens. O dia fica ainda mais quente – a temperatura varia entre 17 e 35 graus.

Sábado (10)

Novamente a previsão é de sol com algumas nuvens. A temperatura fica entre 18 e 35 graus

Domingo (11)

Possibilidade de chuva durante o dia e à noite. A temperatura fica entre 17 e 22 graus.

