Rock in Rio 2022: veja fotos de famosos no 5º dia do festival

09/09/2022 14h25 Atualizado 09/09/2022

1 de 60 Dudu Azevedo no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Dudu Azevedo no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

2 de 60 Lumena Aleluia no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Lumena Aleluia no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

3 de 60 Glória Pires no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Glória Pires no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

4 de 60 Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

5 de 60 Xamã no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Xamã no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

6 de 60 Enzo Celulari no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Enzo Celulari no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

7 de 60 Thaila Ayala e Renato Góes no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Thaila Ayala e Renato Góes no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

8 de 60 Pocah diz que sonha um dia em se apresentar no Rock in Rio — Foto: Suelen Bastos/g1 Pocah diz que sonha um dia em se apresentar no Rock in Rio — Foto: Suelen Bastos/g1

9 de 60 Yasmin Brunet chega com barriguinha à mostra para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Yasmin Brunet chega com barriguinha à mostra para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

10 de 60 Felipe Neto no Rock in Rio. Fãs especulavam se o youtuber iria ao festival — Foto: Reginaldo Teixeira/RT Fotografia Felipe Neto no Rock in Rio. Fãs especulavam se o youtuber iria ao festival — Foto: Reginaldo Teixeira/RT Fotografia

11 de 60 Bárbara França no Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Bárbara França no Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

12 de 60 Jade Seba e Bruno Guedes se beijam na chegada ao Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Jade Seba e Bruno Guedes se beijam na chegada ao Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

13 de 60 Pedro Scooby posa com os filhos no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Suelen Bastos/g1 Pedro Scooby posa com os filhos no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Suelen Bastos/g1

14 de 60 Pedro Scooby e os filhos no Rock in Rio — Foto: Reginaldo Teixeira/RT Fotografia Pedro Scooby e os filhos no Rock in Rio — Foto: Reginaldo Teixeira/RT Fotografia

15 de 60 Gabi Martins chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/Agnews Gabi Martins chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/Agnews

16 de 60 Gabi Lopes posa com o palco Mundo ao fundo no quinto dia de Rock in Rio — Foto: Reginaldo Teixeira/RT Fotografia Gabi Lopes posa com o palco Mundo ao fundo no quinto dia de Rock in Rio — Foto: Reginaldo Teixeira/RT Fotografia

17 de 60 Chay Suede no Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews Chay Suede no Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

18 de 60 Maria Venture chega estilosa com decote lateral para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Maria Venture chega estilosa com decote lateral para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

19 de 60 João Vicente no Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews João Vicente no Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

20 de 60 Gabi Lopes e Poliana Aleixo no camarote vip do Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews Gabi Lopes e Poliana Aleixo no camarote vip do Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

21 de 60 Gabi Martins chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/Agnews Gabi Martins chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/Agnews

22 de 60 Sophia Abrahão na chegada para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Agnews Sophia Abrahão na chegada para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Agnews

23 de 60 Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, chega acompanhado da esposa, Ludmila Carvalho, e da filha, Nina, na Cidade do Rock — Foto: Webert Belicio/Agnews Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, chega acompanhado da esposa, Ludmila Carvalho, e da filha, Nina, na Cidade do Rock — Foto: Webert Belicio/Agnews

24 de 60 Jade Picon chega a camarote do Rock in Rio com o umbigo coberto por esparadrapo. Durante sua participação no BBB, ela explicou que faz isso por acreditar que ajuda a protegê-la da inveja de outras pessoas — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews Jade Picon chega a camarote do Rock in Rio com o umbigo coberto por esparadrapo. Durante sua participação no BBB, ela explicou que faz isso por acreditar que ajuda a protegê-la da inveja de outras pessoas — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

25 de 60 Jão é recebido pela família em camarote após seu show no Rock in Rio — Foto: Victor Chapetta/Agnews Jão é recebido pela família em camarote após seu show no Rock in Rio — Foto: Victor Chapetta/Agnews

26 de 60 Glória Pires com as filhas, Antônia Morais e Ana Morais, no Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews Glória Pires com as filhas, Antônia Morais e Ana Morais, no Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

27 de 60 Carol Macedo no Rock in Rio — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews Carol Macedo no Rock in Rio — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

28 de 60 Pequena Lo no Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews Pequena Lo no Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

29 de 60 Agatha Moreira chega para o quinto dia de Rock in Rio — Foto: Leo Franco/Agnews Agatha Moreira chega para o quinto dia de Rock in Rio — Foto: Leo Franco/Agnews

30 de 60 Isabeli Fontana e o filho Zion no 5º dia de Rock in Rio — Foto: Leo Franco/AgNews Isabeli Fontana e o filho Zion no 5º dia de Rock in Rio — Foto: Leo Franco/AgNews

31 de 60 Isabeli Fontana no 5º dia de Rock in Rio — Foto: Leo Franco/AgNews Isabeli Fontana no 5º dia de Rock in Rio — Foto: Leo Franco/AgNews

32 de 60 Jade Picon chega a camarote do Rock in Rio — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews Jade Picon chega a camarote do Rock in Rio — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

33 de 60 Rhaissa Batista chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Rhaissa Batista chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

34 de 60 Thiago Martins e Talita Nogueira chegam juntos para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Agnews Thiago Martins e Talita Nogueira chegam juntos para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Agnews

35 de 60 Welder Rodrigues, ator que interpreta o político Sabá Bodó na novela 'Mar do Sertão', chega ao Rock in Rio fazendo manifestação política ao posar para fotos — Foto: Webert Belicio/Agnews Welder Rodrigues, ator que interpreta o político Sabá Bodó na novela 'Mar do Sertão', chega ao Rock in Rio fazendo manifestação política ao posar para fotos — Foto: Webert Belicio/Agnews

36 de 60 Ex- BBB Eliezer chega para a quinta noite de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Ex- BBB Eliezer chega para a quinta noite de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

37 de 60 Chay Suede e João Vicente chegam para o quinto dia de Rock in Rio — Foto: Webert Belicio/Agnews Chay Suede e João Vicente chegam para o quinto dia de Rock in Rio — Foto: Webert Belicio/Agnews

38 de 60 Laura Castro posa em camarote do Rock in Rio — Foto: Victor Chapetta/Agnews Laura Castro posa em camarote do Rock in Rio — Foto: Victor Chapetta/Agnews

39 de 60 Brenda Paixão e Matheus Sampaio no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Brenda Paixão e Matheus Sampaio no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

40 de 60 Isabeli Fontana curte show de Vitor Kley e Di Ferrero no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/AgNews Isabeli Fontana curte show de Vitor Kley e Di Ferrero no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/AgNews

41 de 60 Isabela Santoni chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Isabela Santoni chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

42 de 60 Isabela Santoni e família posam na chegada para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Isabela Santoni e família posam na chegada para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

43 de 60 Pedro Scooby chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Pedro Scooby chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

44 de 60 Evandro Mesquita curte show de Jão no palco Sunset do Rock in Rio — Foto: Marcelo Sá Barretto/Agnews Evandro Mesquita curte show de Jão no palco Sunset do Rock in Rio — Foto: Marcelo Sá Barretto/Agnews

45 de 60 Zoo e Christian Figueiredo em camarote do Rock in Rio — Foto: Victor Chapetta/Agnews Zoo e Christian Figueiredo em camarote do Rock in Rio — Foto: Victor Chapetta/Agnews

46 de 60 Bruno Montaleone e Clarissa Müller chegam juntos para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Bruno Montaleone e Clarissa Müller chegam juntos para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

47 de 60 Banda Fresno chegam para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews Banda Fresno chegam para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Webert Belicio/Agnews

48 de 60 Cleo se apresenta no palco Supernova do Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews Cleo se apresenta no palco Supernova do Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

49 de 60 A atriz Glória Pires tieta sua filha, Cleo, durante apresentação no palco Supernova do Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews A atriz Glória Pires tieta sua filha, Cleo, durante apresentação no palco Supernova do Rock in Rio 2022 — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

50 de 60 Cleo é tietada pela mãe, a atriz Glória Pires, o marido, Leandro D'Lucca, e mais familiares e amigos — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews Cleo é tietada pela mãe, a atriz Glória Pires, o marido, Leandro D'Lucca, e mais familiares e amigos — Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

51 de 60 Anajú Dorigon chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Agnews Anajú Dorigon chega para o quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Agnews

52 de 60 Matheus Lisboa no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/AgNews Matheus Lisboa no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/AgNews

53 de 60 Malu Rodrigues curte show de Vitor Kley e Di Ferrero no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/AgNews Malu Rodrigues curte show de Vitor Kley e Di Ferrero no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/AgNews

54 de 60 Lua Blanco no 5º dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/AgNews Lua Blanco no 5º dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Leo Franco/AgNews

55 de 60 Isabeli Fontana — Foto: Reprodução/Instagram Isabeli Fontana — Foto: Reprodução/Instagram

56 de 60 Isabeli Fontana com Di Ferrero no Rock in Rio — Foto: Reprodução/Instagram Isabeli Fontana com Di Ferrero no Rock in Rio — Foto: Reprodução/Instagram

57 de 60 Ana Clara no 5º dia de Rock in Rio — Foto: Reprodução/Instagram Ana Clara no 5º dia de Rock in Rio — Foto: Reprodução/Instagram

58 de 60 Ana Clara no 5º dia de Rock in Rio — Foto: Reprodução/Instagram Ana Clara no 5º dia de Rock in Rio — Foto: Reprodução/Instagram

59 de 60 Jão se apresenta nesta sexta-feira (9) no Rock in Rio — Foto: Reprodução/Instagram Jão se apresenta nesta sexta-feira (9) no Rock in Rio — Foto: Reprodução/Instagram

60 de 60 Thati Lopes e Victor Lamoglia em camarote do Rock in Rio — Foto: Victor Chapetta/Agnews Thati Lopes e Victor Lamoglia em camarote do Rock in Rio — Foto: Victor Chapetta/Agnews

