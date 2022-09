Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Ataque na Argentina Bilionários do Brasil Gasolina mais barata Rock in Rio 2022: veja fotos de famosos no 3º dia do festival Artistas e celebridades foram à Cidade do Rock neste domingo (4). Por g1

04/09/2022 11h58 Atualizado 04/09/2022

1 de 8 Bruna Unzueta no terceiro dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Vitor Pereira/Agenews Bruna Unzueta no terceiro dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Vitor Pereira/Agenews

2 de 8 João Gomes na Cidade do Rock. Cantor se apresenta logo mais no Rock in Rio — Foto: Reprodução/Twitter João Gomes na Cidade do Rock. Cantor se apresenta logo mais no Rock in Rio — Foto: Reprodução/Twitter

3 de 8 Pedro Sampaio e João Gomes na Cidade do Rock. Artistas fazem show em parceria inédita na madrugada desta segunda-feira (5) — Foto: Reprodução/Instagram Pedro Sampaio e João Gomes na Cidade do Rock. Artistas fazem show em parceria inédita na madrugada desta segunda-feira (5) — Foto: Reprodução/Instagram

4 de 8 Pedro Sampaio e João Gomes na Cidade do Rock. Artistas fazem show em parceria inédita na madrugada desta segunda-feira (5) — Foto: Reprodção/Instagram Pedro Sampaio e João Gomes na Cidade do Rock. Artistas fazem show em parceria inédita na madrugada desta segunda-feira (5) — Foto: Reprodção/Instagram

5 de 8 João Gomes e Pedro Sampaio fazem parceria inédita em palco promocional do Rock in Rio — Foto: Reprodução/Twitter/João Gomes João Gomes e Pedro Sampaio fazem parceria inédita em palco promocional do Rock in Rio — Foto: Reprodução/Twitter/João Gomes

6 de 8 Priscilla Alcântara e Luisa Sonza — Foto: Reprodução/Instagram Priscilla Alcântara e Luisa Sonza — Foto: Reprodução/Instagram

7 de 8 Priscilla Alcântara e Emicida — Foto: Reprodução/Instagram Priscilla Alcântara e Emicida — Foto: Reprodução/Instagram

8 de 8 Priscilla Alcântara e Emicida — Foto: Reprodução/Instagram Priscilla Alcântara e Emicida — Foto: Reprodução/Instagram

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com