El pirata «violador» que se hizo rico tras traicionar y robar al Imperio español

Desde el tristemente conocido Francis Drake (un saqueador de buques hispanos bajo las órdenes de su graciosa majestad inglesa) son muchos los piratas que han surcado mares y océanos ávidos de embolsarse riquezas a cambio de cortar alguna que otra garganta. Precisamente uno de los más reconocidos de su tiempo (aunque olvidado por la Historia) ha sido Henry Every , el británico que amasó una gran fortuna tras saquear el Ganj-I-Sawai el 7 de septiembre de 1695 , un gigantesco navío indio que iba cargado hasta los remaches de oro, plata y joyas.

Este bucanero (quien, curiosamente, adquirió tal rango después de traicionar al Imperio español ) pudo retirarse después de cometer esta fechoría y desapareció de la Tierra sin dejar rastro. Algo lógico en cierto modo, pues aquellos malhechores como él que eran hallados por la justicia solían perder el cuello en la horca.

Henry Every Aunque la vida de Every no puede igualarse con la de otros afamados y veteranos piratas como Barbanegra , lo cierto es que no se le puede negar su intrepidez y valentía, pues logró hacerse millonario poco más de un año después de haber izado la bandera pirata en el mástil de su navío. Sin embargo, el que fuera uno de los corsarios más destacados de Inglaterra comenzó sus andaduras en el mar como miembro de la «Royal Navy» .

