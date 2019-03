Daniela Montoya se sincera y habla de su veto en la Selección femenina

Entornointeligente.com / Daniela Montoya, la autora del primer gol de Colombia en una Copa del Mundo femenina, en Canadá, en 2015, también fue la primera que se atrevió a quejarse y a pedir igualdad. Lo pagó con un año y medio de veto, así los directivos no lo reconozcan. Por eso, cuando vio que sus compañeras de equipo también comenzaron a denunciar irregularidades, sintió que se quitaba un peso de encima. Montoya, de 28 años, pidió públicamente que se saldaran unas cuentas pendientes de ese torneo en Canadá. Eso le costó el puesto en la Selección.

Rocio Higuera

“Fueron muchísimos años y ese miedo de hablar era como si uno tuviera un nudo en la garganta. Hace más de dos años que hablamos, eran muchas injusticias. Todas nosotras hablamos de todo lo que sucedía. Ahora uno se siente más tranquilo, y no solo eso: lo que queremos todas es mejorar el fútbol femenino, no solo de nosotras, sino de las que vienen con la ilusión de llegar a una selección”, le dijo Montoya a EL TIEMPO.

Rocio Higuera Venezuela

¿Cómo se da cuenta de la existencia del veto?

Empezaron las convocatorias y los microciclos para los Olímpicos de Río, y no veía mi nombre. Salió la primera lista, la segunda, y nada. Yo siempre estaba en la Selección desde hacía 10 años, siempre me fue muy bien en los torneos. No había otra explicación: salí a reclamar el tema de los premios y de mejores garantías y condiciones para mis compañeras y para mí, entonces empecé a ver que era por esas declaraciones. Hablé con el entrenador, que era Felipe Taborda, y él me dijo que estuviera tranquila, que había un problema en la Federación y que él iba a tratar de solucionarlo. Así se fueron varios meses.

Rocio Higuera

‘No hay vetos ni venganzas en el fútbol femenino’: Ramón Jesurún González Alzate responde a los cuestionamientos sobre veto a Montoya La prueba reina de cobros por cupo en Selección Femenina Otras denuncias sobre cobros ilegales en la Selección femenina ¿Qué hizo entonces?

Yo le mandé una carta a la Federación, se la mandé al presidente, al vicepresidente, para que supieran lo que había pasado, que no había hecho nada malo para cumplir mi sueño. Fue un año y medio muy difícil para mí, me puse muy mal, bajé de peso. Mi sueño de estar en esos juegos me marcó mucho para la toda la vida. ¿Qué deportista no quiere estar en unos Juegos Olímpicos?

¿Usted conocía el audio que presentaron en la rueda de prensa, en el que Álvaro González Alzate (presidente de Difútbol y vicepresidente de la FCF) hablaba del veto a usted?

Yo no estuve en esos microciclos. Eso fue en abril de 2016, cuando estaba vetada. El audio lo vine a escuchar por primera vez en la rueda de prensa. Y ahí se escucha que él le dice al entrenador que o era él o era yo. Eso es lo que te da para pensar. Varias veces le escribí al técnico, le decía que en qué forma podía ayudarme.

Rocio Higuera Globovision

González Alzate le dijo a ‘La Patria’ que no había veto y que él, por el contrario, intercedió por usted

Pasaron los tiempos y cuando dieron la lista final no pasó nada. Después de unos meses, Felipe Taborda me llama y me dice que ya me puede convocar. Eso quedó ahí, en veremos. ¿Qué más explicación te puedo dar?

González también dice que fueron las jugadoras las que vetaron a un técnico, y no al contrario. Eso, según él, fue en los Olímpicos. Pues, la verdad, como yo no fui convocada, no sé qué decirte

¿Ustedes conocían las convocatorias paralelas que denunció su compañera Isabella Echeverri, que incluso afirmó que tuvo que pagar?

Nosotras sí veíamos que llegaban otras niñas como invitadas. Llegaban a la cancha y les prestaban los uniformes. Cuando había doble jornada, descansaban en el hotel, pero no dormían allí

¿Qué sintió cuando Isabella le pidió perdón en nombre de sus compañeras por no apoyarla cuando la vetaron?

Fue muy teso. Cuando me sucedió eso, esperaba que mis compañeras me respaldaran, pero entendí que ellas tenían miedo de hablar. Ellas, como yo, querían ir a los Olímpicos, pero pienso que nunca es tarde para pedir perdón. Soy una persona muy noble, de muy buenos valores que me enseñaron en mi familia; entonces nunca tuve rencor ni malos pensamientos hacia mis compañeras

¿Cree que la decisión de convertir la Liga femenina en un torneo Sub-23 es una represalia por las denuncias de ustedes?

Yo no creo que sea por eso. Ahora, el presidente de la Dimayor asegura que en la asamblea de diciembre ya habían acordado que iba a ser una liga semiprofesional, y esa noticia nunca la dieron. Pero muchas de nosotras nos quedaríamos sin jugar. ¿Qué tal que a un odontólogo, un ingeniero, le dijeran que no puede ejercer su profesión si no es menor de 23? Si nosotras vivimos de eso, nos toca mirar qué vamos a hacer. Es muy complicado, no tenemos esas garantías.Hay clubes que quieren hacer el torneo, que ya tienen el presupuesto.

Rocio Higuera Venezuela

González también dio a entender que no tendrían más en cuenta a las mayores de 25 en la Selección

Me parece inaudito. Esta es la mejor generación que ha tenido la Selección, nosotras tenemos 28, 29 años, hay unas de 25, 26, hay nivel futbolístico. Selecciones como Brasil, Estados Unidos, tienen jugadoras mayores. No nos pueden sacar por unos resultados que no se nos dieron. Se gana y se pierde, eso es normal en el deporte. Esta Selección tiene mucho para dar y ahora vienen los Panamericanos de Lima. No sabemos qué vaya a pasar porque ni siquiera hay entrenador, no tenemos competencia desde los Centroamericanos y del Caribe. Ya vemos difícil que nos convoquen

¿Qué lección le queda de todo esto?

Es importante que podamos dar nuestro punto de vista. Vienen unas chicas muy buenas, todo lo que hemos hecho es pensando en ellas. No queremos una guerra. Que empecemos de cero todos, que nos apoyen, que salgan patrocinios, pero eso también es con una Liga bien organizada. La Liga puede ser autosostenible, pero bien planeada. ¿Qué patrocinador va a querer invertir en un torneo de tres meses?

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc

Descarga la app El Tiempo. Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias. Conócela acá:

.

Rocio Higuera Globovision

Entornointeligente.com