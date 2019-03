Artista indígena venezolano Sheroanawe Hakihiiwe ganó XII Premio illy SustainArt en Madrid

Entornointeligente.com /

El artista venezolano Sheroanawe Hakihiiwe resultó ganador del XII Premio illy SustainArt en Feria ARCO #ARCO2019, en Madrid. El jurado conformado por Manuela Moscoso, curadora de la Bienal de Liverpool, y Lucía Sanromán -curator at Large Yerba Buena Center for the Arts, en San Francisco y directora artística de illycaffè- otorgaron este reconocimiento al trabajo de Sheroanawe, artista que desde su obra nos acerca al entorno e imaginario de la etnia yanomami en el Alto Orinoco venezolano.

Sheroanawe Hakihiiwe [Platanal, 1971] , es un artista indígena residenciado en Pori Pori, comunidad yanomami, quien desde la década de los noventa ha venido desarrollando un trabajo orientado al rescate de la memoria oral de su pueblo, de su cosmogonía y tradiciones ancestrales.

Su experiencia en el campo de la creación se inicia en 1992 cuando aprende a elaborar papel artesanal con fibras nativas como el Shiki o la Abaca, bajo la tutela de la artista mexicana Laura Anderson Barbata.

Desde entonces ha participado como artista residente en prestigiosas instituciones académicas dentro y fuera del país, así como en diversos talleres, exposiciones y festivales que le han valido importantes distinciones y reconocimientos

La galería ABRA lo llevó a la 38ª edición Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid, junto a Valerie Brathwaite, evento artístico que reúne importantes galerías y propuestas artísticas contemporáneas en la que conviven por 7 días 203 galerías de 31 países. Ambos participaron en la sección Diálogos, curado por Agustín Pérez Rubio (co-comisario de la Bienal de Berlín) y Catalina Lozano (curadora asociada del Museo Jumex e investigadora independiente)

Dentro del trabajo del artista Sheroanawe Hakihiiwe que se muestra en ARCO se encuentra: Kamie ya uriji pi jami Parawa ujame theperekui uriji terimi thepe komi kua (Donde yo vivo en mi selva y en el río Orinoco también viven todos estos animales), el cual constituye un compendio visual de la fauna que habita en la cuenca del Alto Orinoco, en el Amazonas venezolano. Se trata de un políptico de 63 dibujos realizados con pintura acrílica sobre papel de bagazo de caña que recoge una síntesis de los atributos más característicos de cada animal, distribuidos en el formato de manera reiterada

Además, se exhibirá una selección de Huwe moshi , una serie de dibujos basados en el patrón de la serpiente coral venenosa. Tal como narran los relatos mitológicos del pueblo yanomami, el personaje se transforma y cambia -indistintamente de su característica animal- a la humana y viceversa. En la serie, Sheroanawe destaca la capacidad de ese poder transformador al elaborar sencillos patrones en blanco, rojo y negro que caprichosamente trasmutan en elementos geométricos, radiales o expansivos como si de una visión onírica se tratara

