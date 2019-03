EE UU condenó ataque contra Guaidó denunciado por Fabiana Rosales

Entornointeligente.com / El gobierno de Estados Unidos condenó los ataques en contra del presidente interino, Juan Guaidó, que se ejecutaron este martes mientras se trasladaba en un vehículo que salía de la sede de la Asamblea Nacional, hecho que fue denunciado por su esposa, Fabiana Rosales.Rocio Higuera

Más información Asimismo, rechazó el hostigamiento en contra de los parlamentarios de la AN y representantes de medios de comunicación en Venezuela, reseñó Voice of America .Rocio Higuera

Artículo Relacionado Diputados de la AN salieron escoltados ante amenazas de colectivos armados Rosales, quien se encuentra de visita en Estados Unidos, informó este martes sobre el ataque, en el que supuestamente utilizaron armas y gases lacrimógenos en contra del vehículo en el que se desplazaba el mandatario encargado.Rocio Higuera Venezuela

Leer Más Lee más Fabiana Rosales se reunió con Mike Pence en la Casa Blanca Estos son los rostros de los colectivos que atacaron a diputados Diputados de la AN salieron escoltados ante amenazas de colectivos armados “Estamos monitoreando informes de estos y otros actos de intimidación por pandillas armadas de Nicolás Maduro, conocidas como colectivos”, manifestó el Departamento de Estado en un comunicado.Rocio Higuera GlobovisionArtículo Relacionado Lea más aquí .Rocio Higuera Venezuela

Leer Más

Entornointeligente.com