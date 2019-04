En su primer aniversario, el Frente Amplio Venezuela Libre ratificó su compromiso con el país #2Abril

Entornointeligente.com / Este lunes 1 de abril, el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) cumplió su primer aniversario, trabajando para que todas las luchas se conviertan en una sola lucha y así lograr el cese de la usurpación. Desde un acto conmemorativo, realizado en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, sus integrantes ratificaron su compromiso de rescatar al país y recuperar la libertad de todos los venezolanos. El coordinador del Secretariado Nacional del FAVL, Ángel Oropeza, ofreció cifras y detalles de la situación venezolana en el momento en que fue creado el organismo, así como los avances que han tenido hasta el momento. “El Frente Amplio es la conformación progresiva, de un gran movimiento, de movimientos, amplio y horizontal, que respeta la manera de pensar de cada uno de sus sectores. No hay cosa que tema más la dictadura, que la organización de quienes se le oponen, que por cierto son la mayoría.” Oropeza recordó que una de las primeras funciones del Frente Amplio fue vincular y unificar las protestas que se realizaban en el año 2018 en el país, las cuales a su juicio al principio fueron viscerales, pero con organización lograron convertirlas en una verdadera protesta y presión social unificada y articulada. “El objetivo principal del Frente Amplio es superar la dictadura. Cualquier balance que hagamos este año, demuestra que hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente. Esto es una labor de todos. Hay que hacer que cada persona se incorpore y asuma una tarea. En este momento el régimen usurpador juega a la desmovilización, la desesperanza y a generar frustración en la gente. Hay que entender la estrategia del enemigo y evitar que tenga efecto, aumentando más la presión social”, afirmó Oropeza. En el acto estuvieron presientes representantes del Frente Amplio de todos los sectores: diputados, dirigentes, activistas, gremios, sindicatos, comités de conflicto, estudiantes y representantes de todos los estados del país. El padre Francisco José Virtuoso, actual rector de la Universidad Católica Andrés Bello, felicitó a todos los que integran el Frente, por mantener su lucha integrando todas las ideas. “Ciertamente hemos avanzado mucho, hay un pueblo movilizado y un usurpador deslegitimado. No podemos cansarnos ahora, estamos ante un régimen que juega a la desesperanza. Lo primero que debemos hacer es dejar de plantearnos metas a corto plazo. No podemos pretender que se resuelva en dos meses, el desastre causado en 20 años. Hay que organizarnos más, incluir cada vez a más grupos sociales, mejorar las comunicaciones y lograr que se creen nuevos espacios de información, también se debe revisar qué ha funcionado y que no para lograr el cese de la usurpación e iniciar el desarrollo del Plan País”, aseveró Virtuoso. El también presbítero de la iglesia católica hizo un paréntesis en su discurso, para señalar que pese a la situación del país, la UCAB, junto a todos sus docentes, personal administrativo y estudiantes, siguen activos con las puertas abiertas de la Universidad. Asegurando que éste no es el momento para la paralización, sino para activarse y trabajar por Venezuela. El presidente de la comisión encargada de la organización del Congreso del Frente Amplio Venezuela Libre, Gerardo Blyde, recordó los resultados del congreso y agradeció a todo el equipo organizador y voluntarios por hacerlo realidad. “Dos grandes logros, se produjeron de ese evento, donde se reencontraron más de 10 mil dirigentes. El primero fue precisamente ese reencuentro que les permitió unirse y trabajar de manera articulada, cada uno en su estado y el segundo es la generación de las mesas de trabajo, desde donde se han desarrollado diversas soluciones para el país.” El evento finalizó con las palabras del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien enfatizó la importancia de contar con la articulación del Frente Amplio Venezuela Libre y la Operación Libertad para acelerar el cese de la usurpación de la presidencia de la República. “Mientras estamos en este evento, hay muchos niños que están en sus casas por la suspensión de clases. Hubo apenas 6 días de actividades académicas en el mes de marzo y 9 días laborales. Hoy vivimos la peor crisis de la historia de Venezuela. Estamos literalmente en la oscuridad. Necesitamos que se reactiven del todo los servicios de luz y agua, por eso es necesario que salgamos a las calles, de manera organizada, a exigir nuestros derechos, porque no nos vamos a acostumbrar a la tragedia y al racionamiento.” Lamentó que el régimen usurpador en vez de asumir su responsabilidad y ocuparse del problema de los servicios públicos, se dedique a perseguir y encarcelar a su entorno directo, recordando el secuestro del director del despacho de la presidencia encargada de Venezuela, Roberto Marrero, quien se encuentra detenido en la sede del Sebin en el Helicoide. “Para protegernos del ataque del régimen, cuando protestemos, debemos organizarnos y para eso está el Frente Amplio y la Operación Libertad, para evitar que los colectivos armados del Gobierno, nos sigan agrediendo por exigir nuestros derechos. Aunque apaguen la luz, hay una que nunca podrán apagar y es la luz de nuestra Voluntad. Invitó a la ciudadanía a aumentar la organización y la cantidad de personas que participan en las protestas, para evitar la abatida del régimen y la represión. Anunció que este martes aprobarán, desde el Parlamento Nacional, una ordenanza para resguardar a los empleados públicos del país, ofrecerles garantías y evitar que los sigan chantajeando.

