Impugnan la interna de los radicales y la Mesa Nacional de Cambiemos busca mediar

Entornointeligente.com /

En cualquier caso, la Mesa Nacional de Cambiemos, convocó para la próxima semana, en Buenos Aires, a los principales candidatos y referentes partidarios para tratar de encontrar una solución negociada del incidente político. “Nosotros no atacamos las internas como herramienta para dirimir candidaturas, lo que atacamos es la falta de credibilidad, de garantías y de transparencia en cómo se está dando el proceso”, manifestó a los medios locales el senador nacional del Frente Cívico (FC), Ernesto Martínez, luego de presentar el escrito a la Junta Electoral de Cambiemos. Las internas están convocadas para el 17 de marzo y la impugnación ataca fundamentalmente a los “actos nulos” de varias actas de la Junta Electoral, que no tienen los avales de la totalidad de los partidos políticos que integran Cambiemos (UCR, PRO, FC y la Coalición Cívica-ARI), la falta de garantías de la participación de los electores independientes y la no participación de empresas ajenas a los partidos para realizar la logística electoral y el recuento del escrutinio. etiquetas Córdoba Cambiemos Mario Negri UCR Ramón Mestre

Entornointeligente.com