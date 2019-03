Un día como hoy, 25 de marzo en la historia: Hace 464 años se fundó Valencia

Entornointeligente.com / El 25 de marzo es el 84.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 281 días para terminar el año. A continuación te presentamos algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy 25 de marzo .Rocio Higuera

-1655: el astrónomo, físico y matemático holandés Christiaan Huygens descubre Titán, la luna más grande de Saturno, gracias a su recién construido nuevo telescopio, cuyas lentes finamentes pulidas por él mismo, alcanzaron unos 50 aumentos. Durante varios meses siguió con precisión matemática la órbita del nuevo satélite, asegurando así su descubrimiento. Por fin, en 1656 dio a conocer la importante noticia que significó el segundo descubrimiento de un satélite en torno a un planeta diferente al nuestro tras el descubrimiento realizado por Galileo de 4 satélites orbitando el gigante Júpiter.

-1835: aparece el primer cuadernillo de los Cuentos del reconocido poeta danés, Hans Christian Andersen . -1901: en París se presenta el primer motor diésel de dos tiempos, presentado en la feria internacional de París el 25 de marzo de 1901 como el primer motor que usa aceite mineral como combustible y posteriormente llamado " motor de combustión ", posteriormente tomó el nombre de su inventor. Este motor nunca fue adaptado por los vehículos de la época, ya que requería para la inyección del combustible de un compresor de aire muy voluminoso, lo que impedía su instalación sobre el vehículo. Actualmente se está produciendo una tercera revolución en los motores Diesel de la mano del grupo Fiat y su tecnología Multijet. Dicho motor es de 4 cilindros que equipa un sistema common rail de segunda generación, que alcanza presiones entorno a los 1.400 bares, un turbocompresor de geometría fija e intercooler y culata de 16 válvulas. En este motor los inyectores pueden actuar con diferentes intensidades, entre tres y cinco veces, todo ello de manera flexible y controlada. Cuentan con cinco orificios de 0,12 mm de diámetro -1918: muere en París, el compositor francés Claude Debussy , cuyas innovaciones musicales allanaron el camino de los cambios radicales que verá la música del siglo XX. Una de sus obras más populares, tal vez sea "Preludio a la siesta de un fauno" -1937: Egipto es admitido en la Sociedad de Naciones -1942: nace Aretha Franklin, cantante estadounidense, conocida como "la reina del soul". Fue quien introdujo el "Gospel" de las iglesias negras en el mundo del espectáculo -1947: nace Elton John, cantante y compositor británico. Desde pequeño se destacó como pianista. Le fue otorgada una beca en la Royal Academy of Music, uno de los más prestigiosos conservatorios de música del mundo, cuando tenía solo 11 años de edad. Comenzó a usar el nombre artístico de Elton John a mediados de la década de 1960 en honor al cantante Long John Baldry y al saxofonista Elton Dean. A fines de esa misma década lanzó su primer álbum: "Empty Sky", compuesto en colaboración con el letrista y poeta Bernie Taupin. Alcanzó el éxito con su segundo álbum, "Elton John". Durante los años '70, el consagrado artista ganó fama mundial. En 1973 compuso "Goodbye Yellow Brick Road", considerado su mejor álbum. Al año siguiente colaboró con el gran músico John Lennon en la composición de la canción "Whatever gets you thru the night". El prolífico músico cuenta con más de 25 discos de estudio, además de sus trabajos en bandas sonoras, colaboraciones y álbumes en vivo. Hoy en se encuentra entre uno de los 100 mejores artistas de la historia, según la revista Rolling Stone -1957: en Roma, los representantes de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firman los Tratados De Roma, que son los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom) -1962: nace Marcia Cross, actriz estadounidense conocida por su participación en series como Desperate Housewives, Melrose Place, Everwood y One Life to Live Lea también: Miguel Cabrera asegura que le mostrará a todos que todavía puede jugar en la MLB a un alto nivel -1965: nace Sarah Jessica Parker, actriz estadounidense reconocida por participar en producciones como Sex and the City, Divorce, Hocus Pocus, Footlose, entre otras -1967:en Chicago, Estados Unidos, el reverendo Martin Luther King Jr . encabezaba una marcha en contra de la Guerra de Vietnam. En su discurso, ante los 5000 manifestantes, declaró que la guerra era "una blasfemia contra todo lo que Estados Unidos representa". Además de sus objeciones morales contra la Guerra de Vietnam, Luther King llamó la atención sobre el gasto de dinero que conllevaba, el que podía ser utilizado en programas nacionales de ayuda para los ciudadanos afroamericanos que vivían en la pobreza. Por estas declaraciones recibió duras críticas por parte de otros destacados dirigentes, quienes reprobaban su intento de vincular los derechos civiles al movimiento en contra de la guerra -1977: nace Édgar Ramírez, actor venezolano reconocido por participar en películas como The Bourne Ultimatum, Wrath of the Titans, Libertador, Point Break, entre otras -1983: científicos australianos implantan con éxito en una mujer un embrión congelado -1996: la Unión Europea prohíbe exportaciones de vacuno británico y sus derivados, a causa de la enfermedad de las vacas locas -2006: muere la reconocida cantante y actriz española, Rocío Dúrcal -2012: en la región del Maule (Chile) sucede un terremoto de 7,1 grados

