Griezmann: un mes sin marcar y el Atlético sin opciones a nada

Griezmann lleva un mes sin hacer gol con el Atlético y el equipo rojiblanco se ha despedido de la Champions y también del título liguero. Puede ser coincidencia o no, pero parece claro que el Atlético tiene Griezmann dependencia. En este mes ha jugado seis partidos y no ha visto puerta en ninguno. El último tanto lo logró frente al Rayo en Vallecas en el minuto 74. Ese gol le dio a su equipo los tres puntos. Desde entonces no ha marcado y el equipo lo acusa. Y justo en el momento más determinante de la temporada.

Tras Vallecas, el Atlético jugó ante la Juventus y ganó 2-0, con tantos de Giménez y Godín. Venció también 2-0 al Villarreal, con goles de Morata y Saúl. Repitió resultado ante la Real Sociedad, con doblete de Morata y derrotó al Leganés por la mínima, con tanto de Saúl, de penalti. Posteriormente llegó la semana negra con la eliminación de Champions tras perder 3-0 en Turín y el 2-0 en Bilbao. En esos seis partidos que Griezmann no ha marcado, su equipo ha hecho siete goles. Lo malo es que se quedó sin hacer gol en dos partidos de esos seis.

Griezmann lleva 39 partidos disputados esta temporada y ha anotado 18 goles, doce en el campeonato liguero, cuatro en Champions y dos en Copa del Rey. Ha dado ocho asistencias, seis en LaLiga y dos en Copa.

