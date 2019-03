Cardi B debutará en el cine con película al lado de Jennifer Lopez | FOTOS

Entornointeligente.com / La rapera Cardi B dará el gran salto de los escenarios a la gran pantalla. La cantante hará su debut en el cine en la nueva película “Hustlers“, donde interpretará a una stripper y compartirá roles con grandes artistas como Jennifer Lopez .

Según reveló el portal especializado Deadline, Cardi B ha sido seleccionada para actuar en la película cuya trama narra la historia de varias profesionales del striptease que intentan poner en aprietos a grandes empresarios de Wall Street gracias a su sensualidad y versatilidad.

Asimismo, Jennifer Lopez no fue ajena a la noticia y compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde confirmó el ingreso de Cardi B y le dio la bienvenida a Constance Wu, recordada por la serie “Crazy Ritch Asians”.

Ver esta publicación en Instagram It's official! Constance Wu and Cardi B are joining me in @HustlersMovie – coming soon to theaters! #HustlersMovie

“¡Es oficial! Constance Wu y Cardi B se unen a mí en la película Hustlers ¡Próximamente en los cines! 🖤 #HustlersMovie”, escribió la diva del Bronx como leyenda de su publicación en Instagram

Junto a ellas, Keke Palmer, exactriz de Disney; Lili Reinhart, Julia Stiles y Mercedes Ruehl también formarán parte del reparto de la película cuyo rodaje empezará el próximo 22 de marzo en Nueva York

La película de la escritora y directora Lorene Scafaria ( The Meddler) está inspirada en un artículo de “New York Magazine 2016″ y marcará el debut en el cine de la galardonada ganadora del premio Grammy

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Jennifer Lopez y Cardi B coincidirán en un set de grabación, ya que el año pasado ambas unieron sus voces y talento para el lanzamiento del tema “Money”

