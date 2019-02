María Montoya: Muchos venezolanos van a regresar y tenemos que formarnos para recibirlos

Entornointeligente.com /

La empresa Montoya Consulting, dirigida por la especialista en Derecho Migratorio, María Montoya, organiza conversatorios para preparar a los venezolanos de cara al recibimiento de sus compatriotas que salieron del país y que tienen previsto regresar a su tierra por diferentes circunstancias.

Así lo informó en entrevista con Francisco Briceño para el programa Música y Noticias de World Trade Center Radio , donde señaló que Venezuela enfrenta un panorama complicado en cuanto al tema migratorio, pero insistió en que “no tengo la menor duda de que habrá muchos venezolanos regresando y ayudándonos a reconstruir el país”.

Rocío Higuera

No obstante, Montoya fue enfática: Hay que prepararse. Si bien mencionó que quienes quedan en el país van a ser receptivos, es importante tomar en consideración que la vida fuera de Venezuela es distinta y que estos compatriotas, familiares o amigos, retornarán a su tierra con actitudes que para esas personas son normales.

Rocío Higuera Venezuela

“Un ejemplo es el tema del teléfono celular. Para esa persona que regresa es normal utilizar en la calle el teléfono celular, pero en Venezuela no se puede sacar en un transporte público. Son esos pequeños detalles que son inverosímiles los que hay que tomar en consideración en este escenario”, enfatizó.

Rocio Higuera

Montoya estará ofreciendo un conversatorio completamente gratuito sobre el tema el próximo 29 de marzo en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, donde estará compartiendo con un panel de expertos en diferentes áreas. Además, tiene previsto llevar esta actividad, de responsabilidad social, a varias ciudades del interior del país.

Rocio Higuera Globovision

Recomendó asistir a estos conversatorios especialmente a quienes tienen pensando emigrar o quienes tienen hijos, hermanos, pareja o amigos que planean volver a Venezuela.

Precisó que la idea es que puedan llevarse de la actividad, algunas herramientas personales, académicas y económicas que son fundamentales al irse o regresar a Venezuela

Toda la información está disponible en la cuenta de Instagram @MontoyaConsulting.

Usted podrá disfrutar de la reposición de esta entrevista a las 9:00 p.m. hora Venezuela en el canal 2 de www.wtcradio.net y a las 2:00 a.m. del 1 de marzo

El audio estará disponible a partir del 2 de marzo en la galería de Música y Noticias a la cual puede ingresar haciendo click aquí.

Prensa WTC Radio

View this post on Instagram

Y voy cambiando con el mundo, asumiendo nuevos retos y empleando las herramientas adquiridas! Les presento mi nuevo proyecto: una Consultora que te ayudará en todo lo que necesites! . Acompáñame a ver lo que viene! #migracion #retorno #venezolanosenelmundo #coaching #asesoria #entrepreneur #venezuela

A post shared by Maria Montoya (@montoyaconsulting) on Feb 7, 2019 at 1:26pm PST

Entornointeligente.com