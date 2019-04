Matan al rapero Nipsey Hussle en un tiroteo en Los Ángeles

Entornointeligente.com / (CNN) — El rapero Nipsey Hussle murió después de un tiroteo cerca de una tienda de ropa con la que estaba asociado en Los Ángeles, según un alto funcionario de policía del Departamento de Policía de Los Ángeles. Otras dos personas resultaron heridas en el tiroteo alrededor de las 3:20 pm, según el departamento.Rocio Higuera

El incidente ocurrió cerca de una tienda de ropa alrededor del área de Slauson Avenue y Crenshaw Boulevard.

Las tres víctimas fueron trasladadas a un hospital, donde una de ellas fue declarada muerta, según la policía. Los otros dos estaban en condición estable, agregó la policía. En un tuit, el departamento dijo que no tiene información sobre el sospechoso El último mensaje del rapero en Twitter decía: "Tener enemigos fuertes es una bendición" En 2010, Hussle fundó el sello discográfico All Money In, que debutó con el lanzamiento de "The Marathon", la quinta mezcla oficial del rapero. Su lanzamiento de "Crenshaw" en 2013 vendió más de mil casetes con un precio de 100 dólares cada uno, según su biografía de Press Atlantic Records Al año siguiente, actuó en todo el país en su Crenshaw Tour Hussle colaboró con docenas de artistas exitosos, entre ellos Kendrick Lamar, Drake, YG, Ty Dolla Sign, Meek Mill y Young Thug También hizo movimientos fuera de la industria musical. El año pasado, lanzó la primera tienda inteligente de Marathon Clothing en 3420 W. Slauson Ave. en Los Ángeles. También es propietario de The Marathon Agency, SC Commercial Ventures, Proud 2 Pay y All Money In No Money Out Records, según Press Atlantic Records Su página de Facebook dice que Hussle era "un miembro devoto de Rolling Sixty Crips", una pandilla callejera nacional que se fundó en Los Ángeles a mediados de los años setenta Su página enumera a Ice Cube, Snoop Dogg y Tupac como algunas de sus influencias rapero

