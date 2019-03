AD denuncia “temor en Santa Elena”

Entornointeligente.com / El secretario juvenil de Acción Democrática (AD), Moisés Marquez, asegura que aún hay mucho temor en los habitantes de Salta Elena de Uairén, tras la “masacre” que se dio en el lugar a mediados de febrero.Rocio Higuera

Marquez, quien fue acompañante de la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, comenta que la normalidad aún no regresa a la región. "Hay mucho temor e indignación por la falta de justicia".

Asimismo, manifiesta que los pemones y comunidad en general desmintieron los actos de los militantes de la revolución. El líder juvenil asevera que las personas les dijeron que los que aparecían en las fotos no eran habitantes de Santa Elena ni de zonas cercanas. "Ellos calificaron todos esos como un show mediático". La comisión a la que acompañó Marquez fue designada por la AN para que levantara un informe con datos y testimonios sobre los reales acontecimientos . El mismo será entregado a organismos internacionales, "pues existen las pruebas suficientes para denunciar crímenes de lesa humanidad y violaciones de Derechos Humanos" Hay escasez Producto del cierre de fronteras, el líder juvenil de AD señala que en Santa Elena hay escasez de alimentos y medicinas; recuerda que la región desde hace algún tiempo dependía mucho de Brasil

