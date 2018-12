En 2018 al Espíritu de la Navidad lo reciben sin muchos rituales

Entornointeligente.com / Neicary Albarran / Luego de un recorrido por algunas tiendas esotéricas de la ciudad de Barquisimeto, se apreció que la venta de los tradicionales combos con los elementos para recibir al Espíritu de la Navidad, están muy bajas, incluso algunos lugares ni siquiera tenían los productos.

Encender incienso y velas aromatizadas se convirtió en costumbre cada 21 de diciembre, pero con el aumento de los precios de estos productos, los comerciantes optan por dejarlos de vender o recurren a estrategias de venta típicas como los combos.

En el centro de Barquisimeto la señora Olga Freitez asegura que la venta es poca pero todavía algunos hacen el esfuerzo para mantener lo que se les ha hecho costumbre. Para atender a esos clientes en su negocio decidieron armar cotillones a precios lo más accesibles que pudieron.

500 Bs.S. es el costo de uno que contiene un litro de esencia de mandarina, una vara de incienso, un jabón y una vela pequeña.

Aunque el combo ‘ahorrador’ carece de elementos como la mirra y el carboncillo, los clientes igual lo llevan

