Rochy RD y El Alfa ganan en los Premios Heat; sus fanáticos encienden las redes sociales

Entornointeligente.com / Una nueva categoría fue integrada a los Premios Heat 2021, mejor artista urbano dominicano. En ella estaban nominados, entre otros, El Alfa y Rochy RD, dos artistas populares que tuvieron sus momentos de tensión, pero que, según reveló el propio Rochy durante la alfombra roja, ya es pasado y en la actualidad no tienen ningún problema.

El encargado de anunciar el galardón fue Santiago Matías, que públicamente ha tenido conflictos con Rochy RD, por lo que la expectativa entre el público asistente local era notoria. Querían ver cuál sería la reacción de Alofoke si tenía que mencionar a dicho exponente como ganador.

El sobre con el resultado llegó y el favorecido fue El Alfa, un premio que el anfitrión de ‘Alofoke sin censura’ celebró junto a su pupilo y otras 50 personas que los acompañaron a Cap Cana.

Sin embargo, durante la gala también ganó Rochy RD. Él se llevó a casa el premio a mejor colaboración por el remix de ‘Ella no es tuya’, quien junto a Myke Towers y Nicky Nicole ha sido número uno en varias plataformas digitales.

Fue ahí donde las redes ardieron: fanáticos de ambos artistas urbanos se mostraron felices, pero no dejaron ni por un segundo de señalar cuál de los dos, a sus criterios, era el mejor.

Mientras los fanáticos los volvían tendencias en redes sociales, ambos compartieron en redes sus reacciones. Estaban felices por el movimiento urbano dominicano, que, como dijo Wisin un día previo a los premios, en respuesta a una pregunta formulada por Diario Libre, “merecía hace mucho tiempo el reconocimiento internacional que está teniendo”.

