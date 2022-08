Rochy RD asiste al Palacio de Justicia a revisión de su medida

Entornointeligente.com /

El exponente urbano Rochy RD acudió al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, para la revisión de la medida de coerción que le fue dictada por presunta agresión sexual a una menor de edad.

El Juzgado de Atención Permanente de esta fiscalía se encuentra consensuado con la defensa del urbano la posibilidad de una variación.

Fanáticos apoyan

Decenas de seguidores de Rochy RD se encuentran en las afueras del Palacio de Justicia , ubicado en la Avenida Charles de Gaulle, en apoyo al cantante.

Desde tempranas horas de este martes los fanáticos se posicionaron en la entrada que da acceso al edificio del poder judicial con pancartas en mano en las que se leían diferentes frases alusivas a la liberación de Rochy RD.

«Free Rochy, Estamos contigo, Te queremos fuera y Pronto habrá teteo» , son algunas de las expresiones que estaban escritas en los carteles de los fanáticos.

En conversación con un periodista de este diario, uno de los que muestran su apoyo al intérprete de «65 millones», Manuel Domínguez, expresó la razón por la que entienden que deben liberarlo.

«Rochy lo que es un ejemplo de superación, me entiende, no puede estar pasando por eso, la justicia de aquí no entiende que él no puede estar preso porque es el motor de muchos jóvenes», dijo Domínguez.

Asimismo, una mujer que decidió mantener su nombre bajo el anonimato dijo que, solicitó un permiso en el trabajo para acudir y mostrar su apoyo a Aderly Ramírez, como es el nombre de pila del urbano.

En medio del sol, parados y con música del exponente, los fanáticos indicaron que allí permanecerán «el tiempo que sea necesario» y que en este día «saldrá en libertad».

«Si algo tenemos seguro, es que Rochy va para afuera», fueron las palabras de uno de los seguidores presentes.

