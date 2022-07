Rocha firma convenio para protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos con Gobierno Federal

Entornointeligente.com /

uliacán, Sinaloa, a 26 de julio de 2022.- En coordinación con la política federal de apoyo total a la protección del periodismo y la libertad de expresión, el Gobernador Rubén Rocha Moya, en conjunto con autoridades federales, realizó la Firma de Convenio de Coordinación y Cooperación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la participación de Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, ante propietarios y representantes de los principales medios de comunicación.

El Subsecretario Alejandro Encinas destacó la importancia de este convenio que fortalecerá las acciones conjuntas que deban emprender el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, tanto a nivel de capacidades institucionales, como de actividades preventivas, para garantizar el respeto a dos derechos fundamentales; el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender todos los derechos humanos.

«Aquí no solamente confiamos en las capacidades que está desarrollando el Gobierno de Sinaloa, sino nos comprometemos a acompañar estos esfuerzos, con los periodistas, con sus organizaciones, con los concesionarios, que es muy importante que los concesionarios, los propietarios de los medios, nos ayuden también a ir dando las garantías para el desarrollo pleno de la actividad periodística, que tiene que ver desde el cumplimiento de las responsabilidades laborales con quienes ejercen el periodismo, pero fundamentalmente con las actividades que de manera conjunta podamos desarrollar para garantizar el ejercicio de la labor periodística y de defensa de los derechos humanos», señaló el Subsecretario.

Por su parte, el Gobernador Rocha Moya recordó que además de este convenio, recientemente en Sinaloa se realizó la creación del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas, comprometiéndose a mantener una estrecha coordinación con las autoridades federales y una sinergia respetuosa con los comunicadores.

«Vamos a coordinarnos muy bien, queremos servir. No nos vamos a meter en los temas que es parte de la autonomía de este instituto. Vamos a tratar de, yo les aseguro, les reitero, adelante de Alejandro Encinas, que es mi gran amigo y que respeto mucho, que no voy a tener desaciertos por las críticas que vengan de su parte. No esperen nada a cambio que sea negativo de mi comportamiento. Vamos a escucharlos, a atenderlos, los voy atender con mucho respeto y los voy a seguir atendiendo, tanto a los concesionarios dueños, como a los periodistas en general», señaló el Gobernador.

El mandatario estatal aprovechó para felicitar a la recién electa Directora del Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal Arellano y a los 6 consejeros que fueron seleccionados por los diputados locales este martes.

En este importante evento se contó con la presencia de Patricia Figueroa, Subsecretaria de Derechos Humanos, Enrique Inzunza Cázarez, Secretario General de Gobierno, Sara Bruna Quiñonez Estrada, Fiscal General del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública y Elizabeth Chía Galaviz, Diputada Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

