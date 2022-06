Entornointeligente.com /

Robinson Canó: «Aún amo al béisbol» Junio 18, 2022 por J.C Robinson Canó no se rinde en su deseo de volver a la MLB con los Padres de San Diego. Por ello, aceptó ir a Triple A días después de ser dejado en libertad, esto con el objetivo de demostrar que «aún me queda mucho en el tanque». «Amo al béisbol. Toda mi vida he querido seguir aprendiendo. Solo decidí seguir adelante. Necesito más turnos al bate, no he tenido muchos este año. Quiero ir progresando», dijo.

