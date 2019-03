Roberto Vieira: “Me pongo a disposición, no le temo a nadie”

Entornointeligente.com / El legislador no agrupado se presentó ante la comisión de Ética del Congreso, en la que negó los cargos en su contra. “Sé que se ha aprobado el inicio de la indagación sobre mi caso. He venido yo a ponerme a disposición de la comisión de Ética y también me voy a poner a disposición de los entes respectivos como el Ministerio Público para aclarar esta gran mentira (…)”, aseveró. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar una indagación preliminar a Vieira por la denuncia periodística que lo involucra en el cobro de dinero a cambio de mover sus influenciar para levantar una sanción administrativa en el Ministerio de la Producción. Vieira sostuvo que nunca ha recibido ni un sol ni ha hecho tráfico de influencias a favor o en contra en algún proceso. “Eso se aclarará en su momento. Estoy preparando las pruebas”, aseveró. [Lea también: Comisión de Ética aprueba iniciar indagación preliminar a Roberto Vieira] “Reitero que me pongo a disposición, que no le temo a nadie, ni me va a callar, ninguna mafia, ni ningún grupo de corrupción que pueda estar detrás tentando esta acusación que no tiene ningún sustento como lo demostraré”, acotó. Para Vieira existen “intereses ocultos” que están atrás de las denuncia en su contra. En la víspera el programa Panorama presentó un audio en el que se escucha cómo Roberto Vieira le pide a su primo, Guillermo Venegas Vieira, la suma de 25 mil dólares a cambio de dejar sin efecto una resolución del Ministerio de la Producción. (FIN) SMA Más en Andina: Comisión de Ética del @congresoperu aprueba investigar a Daniel Salaverry por denuncia de la congresista Karina Beteta https://t.co/inv5xrtOQf pic.twitter.com/KvtYS1hNv7

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) 18 de marzo de 2019 Publicado: 18/3/2019

