Roberto Pérez, de vacaciones con sus tres hijos

Omar Benítez y Adrián Barreto , fueron una dupla sólida en ésta nueva edición de la prueba chaqueña, llevándose todos los logros posibles tras tres duras etapas en la región occidental, demostrando estar en uno de sus mejores momentos dentro del Campeonato Nacional de Rally , que hasta aquí tiene cumplidas cuatro de las siete fechas que tiene previstas para la presente temporada.

El citado piloto, conversó con nosotros en la programación de ayer miércoles de ABC MOTOR 360 , emitida por la 730 AM ABC CARDINAL , y entre otras cosas manifestó cuanto sigue:

«… Tuvimos una muy linda carrera ; fue muy dura. Las tres etapas con caminos muy duros ; por suerte no tuvimos ningún problema. El auto se comportó al 100% y la suerte estuvo de nuestro lado . Tuvimos muy pocos llantazos y todos esos factores fueron los que nos ayudaron a estar en la posición que quedamos…

Nosotros empezamos la temporada solamente para participar en el Rally del Guairá , pero con el resultado que quitamos, decidimos encarar la siguiente fecha y llegamos hasta aquí; sin pensar que íbamos a correr el Transchaco Rally , pero formamos un muy buen equipo para encarar éste rally, con un buen equipo de mecánicos y auxilios y aquí están los resultados…

Nos preparamos muy bien , trabajamos bastante fuera de lo que es la carrera en sí en nuestro taller, tanto desde desde el punto de vista logístico como en el auto…»

Con relación a la consulta sobre las etapas dijo: «…Bastante complicada la primera etapa. La verdad que toda esa etapa sufrimos mucho con el polvo de los autos que venían adelante ; prácticamente ningún prime hicimos con visibilidad al 100%, había partes que teníamos que frenar a cero porque no se veía nada del polvo y no podíamos apeligrar nuestra carrera por culpa de otro auto. Podíamos lastimarnos y quedar fuera o que nos retrase más; había que cuidar mucho, entonces enfriamos un poco la cabeza ahí, como era larga la carrera, llegamos perdiendo un poco de tiempo…

No queríamos arriesgar por el polvo, decidimos sentar cabeza y terminar sin problemas y sin arriesgar nada esa primera etapa; no era ganar unos segundos sino perder varios minutos si golpeábamos el auto. Pudimos hacer una diferencia en el tramo de Campo Karen a Picada Ancha importante al final del día …

Para el segundo día , la verdad no nos fijamos en las diferencias, vimos que estábamos primeros, no nos preocupamos por los números, si era pequeña o grande esa diferencia. Salimos a hacer nuestra carrera en la segunda etapa, concentrarnos en nosotros y no en otros; tratar de cerrar bien cada tramo, porque fue una etapa bastante larga y no podíamos entrar con el pensamiento de querer ganar todos los tramos; la idea era no lastimar el auto y empezar a cerrar de buena forma las pruebas especiales…

Solamente tuvimos un llantazo ese día y lo más difícil de la segunda etapa fue el tramo de la Picada 40 ; estaba bastante pesado el «talco» , nos trancamos una vez y yo creo que ahí estuvo lo más complicado de toda la carrera…

Ya para la tercera etapa , estuvimos mucho más calmados , ahí si ya tuvimos en cuenta las diferencias y lo usamos a nuestro favor. Hicimos los cálculos y era cerrar la carrera sin problemas y a eso salimos en la tercera y última etapa …

Nosotros recién al terminar la carrera pudimos sentir que ganamos , imposible sentir eso antes; en el último tramo puede pasar cualquier cosa , nadie sabe, entonces no había nada que hacer antes, más que pasar la bandera a cuadros y cerrar la carrera, porque con las diferencias que habían con cualquier problema eso se perdía, entonces no era una victoria segura sin antes terminar el último tramo …

Todo el fin de semana tratamos de mantener la calma al 100% , no alterarnos por nada, no emocionarnos de estar ganando o perdiendo; mantuvimos bastante la concentración y al momento de llegar al final del último tramo soltamos toda la emoción…»

Sobre el logro conseguido en ésta edición del Transchaco Rally , indicó «.. .Nuestro objetivo principal era ganar la F2 en el Chaco . Es la primera vez que me toca correr en un auto de ésta categoría (RC3) para poder pelear la general. Cuando corrimos con el Volkswagen Gol , ganamos nuestra categoría y fuimos terceros en la F2 y fue nuestro mejor resultado…

Teníamos todos los factores a nuestro favor, teníamos el auto, el equipo y yo una confianza muy grande en mi copiloto; ya dependía de nosotros hacer bien el trabajo, la suerte nos acompañó y trajimos el resultado que queríamos …

Teníamos previsto y preparado un móvil para lo que sea en cada tramo, en el principio y en el fin de prime. Teníamos cubierto todo prácticamente , incluso refuerzos en las partes complicadas, estaba demasiado bien estructurado nuestro equipo y eso nos dio una confianza muy grande también de saber que al llegar vamos a tener todo lo necesario para trabajar en el auto …

Agradecer a todo el equipo , a cada persona que ayudo de alguna u otra forma, que puso su granito de arena, en especial a mi tío Carlos que nos apoyo en todo momento en todas las decisiones, estuvo presente siempre con el sí apoyando…

Estuvo muy dura la carrera , pero eso también ayuda que sea mas competitiva y a mi gusto estuvo muy buena, al igual que toda la organización…», terminó acotando el ganador de la F2 .

