Messi recupera su forma antes de duelos ante Real Madrid

Entornointeligente.com /

Con duelos consecutivos pendientes frente al Barcelona, el Real Madrid tuvo una oportunidad de ver una versión de Lionel Messi que preferirían no enfrentar esta semana. Tras una serie de actuaciones discretas, el astro argentino lució espectacular contra Sevilla en la Liga española, aportando un triplete y borrando toda duda sobre su condición. Messi dio muestra de su instinto goleador justo antes de dos duelos decisivos ante Real Madrid _en las semifinales de la Copa del Rey el miércoles y en la Liga el sábado, ambos compromisos en el Santiago Bernabéu de Madrid. “Cuando el juego fluye, las cosas salen solas”, afirmó Messi tras la goleada de 4-2 sobre el Sevilla el sábado, cuando también se apuntó la asistencia en el gol del uruguayo Luis Suárez en los descuentos. “Volvimos a ser nosotros”. SUBSCRIBASE Messi había batallado recientemente y no había jugado a su nivel desde una lesión de pierna derecha sufrida a inicios de mes. La lesión lo dejó fuera del partido de ida ante Real Madrid en la Copa del Rey hace tres semanas, cuando el Barsa terminó sacando un empate de 1-1 en el Camp Nou. El club catalán tuvo un bache durante la mala fase de Messi, con una sola victoria en cinco encuentros, y había perdido impulso antes de los dos duelos de esta semana. Pero después de una de las mejores actuaciones de su carrera ante Sevilla, Messi rápidamente encarriló al Barcelona. “Estamos a un pasito de meternos otra vez en una final”, destacó el atacante argentino de 31 años. “Es un partido que va a ser durísimo, porque es contra el Madrid, en cancha de ellos, Pero tenemos que ir a ganar, y estamos confiados en que podemos hacerlo. Luego pensaremos ya otra vez en la Liga. Vamos a intentar conseguir todo”. Real Madrid, por su parte, se encuentra lejos del punto donde quisiera estar antes de sus dos choques con su acérrimo rival. Pese a tener la ventaja de haber anotado un gol como visitante en el partido de ida, el club madridista no se ha visto bien recientemente. Viene de una desmoralizante derrota en casa hace un par de fines de semana ante un Girona que lucha por no descender y el domingo batalló para derrotar 2-1 a Levante, cuando anotó a través de dos polémicos penales. Real Madrid ha reducido gradualmente la ventaja de Barcelona en la cima de la Liga, pero se encontrará nueve puntos detrás cuando ambos equipos se midan el sábado. También se encuentra debajo del segundo lugar Atlético de Madrid por dos puntos, y cualquier resultado que no sea una victoria en el juego de la liga prácticamente acabaría con las esperanzas del Madrid por un título. Los jugadores del Madrid desestimaron el nivel mostrado recientemente por el club y se dijeron totalmente preparados, incluso para encarar a un Messi que pasa por gran momento. “Estamos listos para todo. (Messi) Es un jugador increíble que hace cosas que ningún jugador hace. No tenemos miedo a Messi porque pese a que es un gran jugador, nosotros tenemos a los mejores mundo”, dijo el delantero Vinicius Junior. “El Clásico es un partido muy importante y tener dos en una semana es algo que les gusta a todos los jugadores”.

Roberto Pocaterra Pocaterra

Entornointeligente.com