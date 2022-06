Roberto Bravo festejará 10 años de aplaudida dupla con la violinista Montserrat Prieto

Entornointeligente.com /

Será este domingo, en el Teatro Nescafé de las Artes. «Adiós Nonino», de Astor Piazzolla; «Te extraño», de Armando Manzanero; «Après un reve», de Gabriel Fauré; así como «Melodie op. 42», de P. I. Tchaikovsky, son algunos de los temas a desplegar en dos bloques. «Será un menú para todos los gustos, todas las atmósferas, todas las emociones», destaca en esta entrevista. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Por su ya permanente éxito de público, el pianista Roberto Bravo retorna al Teatro Nescafé de las Artes, ahora por decimonovena oportunidad, para celebrar 10 años de gran trabajo conjunto con la violinista Montserrat Prieto, el domingo 19 de junio.

«Bravo Piazzolla», «Homenaje a Manzanero» y «Noche de película» son algunos de los taquilleros conciertos realizados por los destacados músicos en el recinto de Providencia, quienes para coronar esta década juntos han preparado un atractivo cóctel musical con reconocidas melodías clásicas y contemporáneas, más tangos y boleros.

«Adiós Nonino», de Astor Piazzolla; «Te extraño», de Armando Manzanero; «Après un reve», de Gabriel Fauré; así como «Melodie op. 42», de P. I. Tchaikovsky, son algunos de los temas a desplegar en dos bloques por el pianista y la violinista para nuevamente generar en el público una noche inolvidable.

Roberto Bravo (1943) inició su formación musical en el Conservatorio Nacional de Santiago con Rudolf Lehmann y continuó sus estudios en Nueva York, Estados Unidos, con el pianista chileno Claudio Arrau, además de estudiar en los conservatorios de Varsovia, Polonia, y Tchaikovsky de Rusia, más su perfeccionamiento en Londres con María Curcio.

Considerado uno de los artistas más importantes de América Latina, el pianista ha dedicado gran parte de su vida a la difusión de la música clásica no solo en los más importantes teatros del mundo, sino también en lugares alejados como la Antártica e Isla de Pascua, al tiempo de ofrecer conciertos para mineros, comunidades indígenas y vecinos de barrios marginales a lo largo de Chile.

En tanto Montserrat Prieto (1992) ha participado desde temprana edad en concursos nacionales obteniendo siempre los primeros lugares, además de presentarse como solista en más de una oportunidad junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, así como recorrer el país con la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago con actuaciones de solista junto a su padre, el también violinista Sergio Prieto. Asimismo la artista ha compartido escenario con Verónica Villarroel, Paquito D`Rivera, Michael Buble, Incubus, Ana Tijoux y Nano Stern, entre otras destacadas figuras, en paralelo a su trabajo junto al pianista Roberto Bravo, con quien aparte de realizar un sinnúmero de conciertos, ha emprendido giras nacionales e internacionales, así como lanzar discos.

Repertorio Bravo cuenta que este concierto es un «cumpleaños», ya que se cumplen diez años tocando junto a Prieto, y coincide con la salida de un disco que incluye música de Francia, Japón, México y Alemania, entre otros. El disco se llama «Diez años tocando juntos» y ya se encuentra en la plataforma Spotify.

El pianista conoció a la joven en una gala de becarios del Teatro Municipal.

«Ella tocó un doble de Bach con otra violinista, dirigida por su padre, Sergio Prieto, con la Orquesta de Cámara, y me impresionó mucho la pasión con que toca, junto con la musicalidad. Hemos desarrollado un fiato bien notorio en los distintos repertorios que hemos realizado», destaca.

Ya han realizado tres giras internacionales juntos antes de la pandemia, en que incluso fueron recibidos por Armando Manzanero en México, transitando por el mundo de Piazzolla, los boleros, la música de cine, la música clásica y también chilena, incluidas canciones de Víctor jara y Luis Advis. «Tenemos un amplio kilometraje juntos, de Arica a Punta Arenas».

El reportorio sale por intuición, donde ambos proponen temas para interpretar.

El concierto además incluye un tema vinculado a la guerra en Ucrania, una composición del japonés Ryuichi Sakamoto, «Para Ilya», dedicada a un joven violinista ucraniano Ilya Bondarenko, que ha subido videos a Youtube tocando en las ruinas de una escuela, y cuyos beneficios van a los refugiados del país en Europa.

«El video me conmovió mucho. La interpretación va a ser un estreno para Chile y también para Latinoamérica, porque esto se escribió en abril», expresa. «Es nuestro pequeño aporte solidario, desde el corazón, a las familias, no solamente ucranianas, sino la familia rusa también. Han muerto más de 40 mil rusos ya y Zelenski acaba de anunciar que mueren cien soldados ucranianos al día. Es una tragedia. Son pueblos hermanos. No debería nunca haber pasado esto, nunca».

Transversalidad El recital además es un ejemplo de la conocida transversalidad de Bravo a nivel musical, donde incorpora diversos géneros.

«He sido así desde chico. Cada cosa que escuchaba en la radio y me gustaba, lo tocaba. Mi madre (la pianista Marina González) tocaba mucho bolero, tocaba tango. Estudié piano, pero lo que escuché de chico fue música popular. La reproducía, según mi mamá, a los tres años. A los cuatro ya me llevó a un concurso de talentos. A los siete me di cuenta que la música, cualquiera que sea hermosa, es un camino de comunicar sentimiento, personales o universales, de acuerdo al compositor que tú tocas. Te comprometes con la esencia. El maestro (Claudio) Arrau decía que uno tiene que convertirse en lo que toca, en esa esencia, como un actor que adopta un ropaje, se viste con él y luego con otro autor, se cambia de ropaje», expresa.

Bravo explica que este convierto tiene esa característica: son distintos estilos. Estos incluyen música animé -un aporte de ella- pero también música mexicana de Manzanero. El final del concierto incluye al bandoneonista Rodolfo Jorquera y el contrabajista Nelson Arriagada.

«Será un menú para todos los gustos, todas las atmósferas, todas las emociones», destaca, junto con la proyección de películas cuya música se interpreta, además del video del propio Bondarenko. «Una fantasía de color y música».

Sensibilidad El artista se destaca por un sensibilidad social que posee «desde niño, un día que llegué muy tarde desde el Conservatorio, caminando, y sin abrigo, porque se lo había regalado a un niño en la calle en esos años».

«Nacieron conmigo esas cosas. Me di cuenta que no servía para nada bajarse de la micro frente a un niño sin zapatos y comprarle zapatos, cuando te encontrabas con el mismo niños tres días después sin los zapatos y te decía que su madre los vendió para comer. Son cosas que te quedan marcadas. Afortunadamente en Chile hemos mejorado un poco en eso, bastante en relación a otros países».

«Estoy cerca de la gente, siempre, desde mi tribuna, que es la música, aporto con lo que un músico puede aportar, tocando un instrumento», recalca.

Nombre sus conciertos en la población La Victoria, con ya cuatro visitas. Ahora su foco es el movimiento por la paz en Ucrania, por lo cual ya ha hecho ocho conciertos a favor de esa causa, «desde el corazón», en iglesias de Vicuña, Santiago, Chillán y Quellón, por nombrar algunos, «donde la gente se junta y manda un mensaje de amor a aquellos que están sufriendo en ambos lados. Hago mucho hincapié en que no hay diferencia entre una madre rusa y una ucraniana. Ese es el horror de la guerra, todos sufren».

«Yo hablo ruso, por eso me duele mucho más escuchar las conversaciones de los soldados rusos con sus madres. Sé que son países hermanos, tuve compañeros de allá en Moscú, de ambos lados. Para lo que está haciendo Putin no tengo palabras».

Más allá de esto, rechaza todo intento de «echar por la borda» los aportes del arte ruso a la humanidad, en vista de los boicot a óperas o sinfonías de ese país alrededor del mundo. «Todos los grandes artistas están contra cualquier guerra», recalca.

Músicos chilenos En cuanto a las nuevas generaciones en Chile asegura que «talento sobra, en todas las edades, que necesitan apoyo sobre todo, y otros que se han desarrollado maravillosamente».

Nombra entre ellos a la rapa nui Mahani Teave, que ha ganado dos premios Billboard, que ahora se ha centrado en sacar adelante una escuela musical en la isla, «una cosa maravillosa que habla muy bien de ella, para que otros chicos como ella puedan salir adelante, estudiar y desarrollar sus talentos, hay mucho talento musical en esa isla».

Agrega que hay pianistas ya formados de primer orden que viven en Chile.

«Siempre aparece un niño hay que hay que darle una mano, una carta o un apoyo financiero. En eso siempre hemos estado dispuestos».

Bravo califica eso como un legado del pianista Claudio Arrau, «que siempre se hizo un tiempo para escucharnos en Europa. Recibía a varios alumnos, entre ellos yo también, para darles su expertise, su experiencia. No sólo su música, sino con gestos humanos muy profundos, que nos marcan para toda la vida».

Pos pandemia Bravo remarca que se viven tiempos muy complejos pos pandemia, también por temas de salud mental, especialmente en la gente joven, sin tiempo con sus compañeros y con mucho tiempo frente a las pantallas.

«Hay un tremendo trabajo de reparación mental que hay que hacer. Se ve a cada rato, en todos los ámbitos, en la calle, en los colegios, en un avión, en un bus». Esto lo califica como una herencia «mala» de la pandemia.

Sin embargo, destaca que la pandemia también tuvo un hecho positivo: obligar a los artistas a parar «para crear, renovarnos, reinventarnos. Tener tiempo para parar y estudiar otros repertorios. En mi caso personal, investigar un poco más la música de (Enio) Morricone o de Michel Legrand, poder algo que siempre quise hacer, una suite sobre la película ‘Los paraguas de Cherburgo’, que voy a estrenar en un tiempo más».

«En la pandemia el arte se convirtió en un bastión de apoyo», destaca, al tiempo que lamenta el castigo que ha sufrido el sector cultural con los confinamientos, sobre todo en Chile, «aunque este gobierno ha dado algunos pasos para reparar aquello».

Ficha técnica

Roberto Bravo y Montserrat Prieto: 10 años de música juntos Fecha: domingo 19 de junio Horario: 19:00 horas *Valores: 12.000 a 35.000 pesos (20% dscto. socios Comunidad de las Artes) *Venta: boletería teatro y a través del sistema Ticketek Consultas: por escrito al whatsapp +56 9 3387 2403 (lunes a viernes de 11:00 a 21:00 horas)

*Valores no incluyen cargo por servicio del sistema Ticketek *Descuento Comunidad de las Artes previa inscripción gratuita: http://www.comunidad-delasartes.com/ *Descuento aplicable con el código disponible en la web de la Comunidad *Descuentos no acumulables y/o transferibles *Boletería abierta de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas (excepto 14:00 a 15:00). Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 19:00 horas (excepto de 15:00 a 16:00 horas)

*Información importante: -Se solicitará pase de movilidad habilitado al leer código QR de cédula de identidad (requerido para mayores de 18 años) -Desde el 1 de noviembre de 2021 se solicita pase de movilidad habilitado a mayores de 12 años -Desde el 1 de enero de 2022 se solicita a mayores de 18 años pase habilitado con dosis de refuerzo (aplicada antes de seis meses desde la segunda inoculación o desde la dosis única) -Menores de 12 años deben acreditar edad y estar acompañados por uno o más adultos que cuenten con su pase de movilidad habilitado -Uso de mascarilla en todo momento -Mantener su ubicación durante todo el evento -Se prohíbe el consumo de alimentos en el recinto

