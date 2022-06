Roberto Bautista, tercera baja por coronavirus

Entornointeligente.com /

R oberto Bautista es el tercer caso positivo por coronavirus en la presente edición de Wimbledon. El castellonense se ha bajado este jueves del cuadro antes de afrontar la segunda ronda con el colombiano Galán.

De esta forma ya son tres los tenistas que se han retirado del torneo por la Covid: Matteo Berrettini, Marin Cilic y hoy Bautista.

«Ayer empecé a no encontrarme muy bien y, tras hacerme el pertinente test, he dado positivo en Covid-19. Estaban siendo días buenos tras la lesión y, afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión», comunicaba.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com