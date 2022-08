Roberta Albertazzi de ITSFA es entrevistada sobre el proyecto MORE

Entornointeligente.com /

Roberta Albertazzi de IT Solutions For All, Málaga (España), fue entrevistada el pasado mes de junio sobre el papel de ITSFA en el proyecto MORE y los objetivos que se persiguen en él. ITSFA es una ONG social que busca la formación en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para aquellas personas que carecen de los conocimientos necesarios para desenvolverse cómodamente en nuestro mundo tecnológico.

Dentro del proyecto, ITSFA es el socio tecnológico responsable del desarrollo de una plataforma REA (Recursos educativos abiertos) destinada a mejorar la situación de las mujeres en las zonas rurales. Una serie de cursos, ideados para mejorar las competencias de las mujeres rurales, se subirán a la plataforma con el fin de promover su multifuncionalidad.

El proyecto trata el concepto de la multifuncionalidad de las mujeres, en particular de las mujeres del medio rural, que cubren distintos roles dentro de la sociedad. A pesar del papel fundamental de las mujeres en el desarrollo económico de la comunidad, sigue existiendo una brecha de género en el acceso a la formación y al empleo. El objetivo del proyecto es, por tanto, empoderar a estas mujeres dándoles la oportunidad de mejorar sus habilidades y la calidad de su vida personal y profesional.

