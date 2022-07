Robert Wilson: «O palco não se parece com nenhum outro lugar»

Entornointeligente.com /

Durante uma das primeiras apresentações da ópera The Life and Times of Joseph Stalin , no final de 1973, Michael Smith, crítico do The Village Voice , retirou-se da sala durante o terceiro acto para jantar. Não porque o espectáculo estivesse a atingir picos insuportáveis na sua escala pessoal do enfado, mas porque as 12 horas de duração obrigavam a uma pausa para repor energias. Na sua coluna no mítico jornal cultural nova-iorquino, Smith dir-se-ia arrependido por cada minuto que gastara a tratar do estômago e que, ao mesmo tempo, perdera da quinta criação de Robert Wilson. Mas teria escolhido ausentar-se naquele momento, provavelmente, porque os primeiros quatro actos (correspondentes às primeiras sete horas do espectáculo) recuperavam cenas de duas criações anteriores de Wilson para a sua companhia Byrd Hoffman School of Byrds (cuja designação tomava de empréstimo o nome da professora de dança que o ajudou a superar a gaguez de infância, ao aconselhar-lhe que falasse de forma mais pausada), The Life and Times of Sigmund Freud (1969) e Deafman Glance (1970).

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com