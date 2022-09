Robert Silva negó que hubiera patovicas en evento en el Cerro donde lo agredieron

Entornointeligente.com /

«Quiero desmentir absolutamente una nueva falsedad que algunos dicen, que teníamos patovicas», dijo este lunes en rueda de prensa el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva , en referencia a las agresiones que ocurrieron en el marco de un evento realizado en el Cerro para hablar sobre la reforma educativa .

A la salida de un Cara a cara -como se denomina a los eventos que la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) realiza para explicar la reforma educativa en distintos barrios y pueblos del país-, un grupo de manifestantes, pertenecientes a gremios estudiantiles y sindicatos increparon a Silva y rechazaron la reforma. El suceso incluyó forcejeos en la puerta del lugar en el que se realizó el evento, y al final de este le rompieron un vidrio a la camioneta en que se iba el jerarca.

Este lunes, Maximiliano Santos, vocero del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), dijo que había patovicas contratados en el evento , que le daban «patadas por lo bajo» a los manifestantes.

«Es absolutamente falso, lo que allí pasó es que algunos se solidarizaron con lo que estaba pasando, algunos de ellos vecinos de la zona que pusieron su cuerpo y su buen temple para tratar de atender la situación», afirmó Silva.

Ante la pregunta de si planean implementar más seguridad para los próximos Cara a cara que se realicen, el jerarca señaló: «Sí, me han dicho que tenemos que velar por algo más de seguridad. Nosotros en principio no lo estamos previendo porque (en) el Uruguay en el cual vivimos cualquiera de nosotros libremente puede ir a cualquier lugar y ningún matón, ninguna persona, puede impedir que eso acontezca».

«Así que nosotros vamos a seguir con nuestros Cara a cara que nos parece que son fundamental para seguir difundiendo la transformación y además recibiendo planteamientos», añadió.

Pablo Caggiani , miembro de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) también se refirió a la presencia de patovicas y expresó días atrás en su cuenta de Twitter que en el lugar en el que se realizó el Cara a cara «se reprimió a estudiantes en los 90» y añadió que el encuentro fue «una provocación absolutamente innecesaria».

Consultado al respecto, Silva replicó: «Me llama la atención que una autoridad educativa se exprese así, pero es como cuando alguien golpea a otra persona, y después dice ‘¿qué hiciste vos para provocarme que yo te golpee?'».

«Creo que es lo mismo, es muy grave, yo he escuchado y he visto en redes que algunas autoridades de la educación o legisladores (que) pretenden justificar (lo sucedido) primero diciendo que el lugar no estuvo bien escogido, y segundo recordando algo que eventualmente pasó en otra época», expresó el presidente del Codicen .

«No está buena la actitud patotera, la agresión, tirar huevos, romper bienes públicos y agredir a las personas. Amedrentar como pretendieron amedrentarme a mí y a muchos de los que estábamos allí. No está bien, así fuera en el Centro Cultural del Cerro o en el palacio del que fuera», aseguró.

