Robert Silva, «fortalecido y en familia», eliminó grafiti de la fachada de su casa

El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen – ANEP), Robert Silva , compartió este domingo un video en sus redes sociales donde se lo ve junto a su familia limpiando la fachada de su casa que fue vandalizada en la madrugada de este sábado .

«Luego de superar el primer impacto, fortalecido y en familia. Gracias a tantos…», escribió junto al video.

Luego de superar el primer impacto, fortalecido y en familia.

Gracias a tantos… pic.twitter.com/0N7N4LHaWT

— Robert Silva García (@RobertSilva1971) August 21, 2022 La casa de Silva amaneció este sábado por la mañana con pintadas. De acuerdo a lo que publicó en su cuenta de Twitter, los mensajes decían: «La educación es del pueblo» y «Robo Silva. Cntrl + C, Cntrl + V».

Silva dijo a El País que lo ocurrido «vulnera lo más sagrado que uno tiene, que es la intimidad y la familia». «Me estoy recuperando todavía del impacto que esto genera», agregó.

«Pusieron que la educación es del pueblo, yo eso lo tengo bien claro. Vengo desde abajo, conozco la educación pública . Pero que quede claro que esto no me va a intimidar, la reforma no se para», sentenció.

Tras lo ocurrido, y luego de una semana de ocupaciones en centros educativos , la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) escribió: » Repudio total a este tipo de agresiones «.

Y agregó: «El recorte histórico de presupuesto, la reforma sin docentes y estudiantes y la vulneración de derechos los combatimos en los ámbitos democráticos que corresponden».

Para culminar con el mensaje escribió «transformación de terror».

Este lunes a primera hora de la mañana el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), ocupaba el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y el miércoles hará otro tanto en el CERP Sur en Atlántida. La medida es acompañada por diferentes gremios estudiantiles, que también ocupan en conjunto el Instituto de Formación Docente de Pando.

