Robert Lewandowski se despidió formalmente del Bayern y de sus excompañeros

El nuevo delantero del Fútbol Club Barcelona, Robert Lewandowski, se despidió este martes de sus antiguos compañeros del Bayern de Múnich y del personal del club durante una breve visita a la sede del campeón de la Bundesliga, a pesar de su accidentada salida y de su enfrentamiento con los dirigentes del Bayern.

El delantero polaco, que marcó 344 goles con el Bayern en 375 partidos, se unió al Barça en un acuerdo de 45 millones de euros (46,06 millones de dólares) el mes pasado tras forzar su salida del club alemán.

El jugador y los dirigentes del Bayern se han criticado mutuamente por la forma en que manejaron el traspaso.

Lewandowski dijo que había habido mucha «política» por parte del club, que estaba «tratando de encontrar un argumento» para venderlo.

El Bayern, a su vez, dijo que la situación había sido provocada por el jugador, que pidió irse a pesar de tener contrato hasta 2023.

«Todo está bien. Me reuní con todos y les di las gracias», dijo Lewandowski a la televisión Sky desde su automóvil antes de salir de las oficinas del club. «Nunca olvidaré lo que he recibido aquí y lo que he vivido».

«Eso es lo más importante para mí», dijo. «La semana pasada fue un poco complicada, pero a veces esto forma parte del fútbol».

Lewandowski ganó casi todos los títulos nacionales e internacionales con el Bayern, incluyendo ocho títulos de liga, tres Copas de Alemania, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes, entre otros.

Es el segundo máximo goleador histórico de la Bundesliga, por detrás del fallecido Gerd Müller.

