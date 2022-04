Robert Downey Jr sorprende a sus fanáticos a través de vídeo

Entornointeligente.com /

El actor que protagoniza Iroman , Robert Downey Jr, generó comentarios en las redes sociales al publicar una foto y un vídeo en la que se puede notar su delgado físico, el cual lo hace ver mucho mayor.

A pesar de que en el vídeo se puede observar que el actor ha trabajado sus músculos en el gimnasio, lo que llamó la atención de sus fanáticos es que su rostro luce muy delgado, su cabello está totalmente grisáceo y cuando sonríe se le ven marcas pronunciadas.

Aunque muchos fanáticos lo defendieron al afirmar que el actor ya cuenta con 57 años de edad, otros afirmaron que era difícil ver envejecer a este superhéroe. No obstante, esto no impidió que el vídeo acumulara 3 millones de me gusta y 15 mil comentarios.

Algunos de los comentarios que resaltaron fueron: «¿Ese es RDJ? Cállate… Él es tan perfecto», «Todavía estás en mi corazón», «Nuestro RDJ está envejeciendo».

Para darle una explicación a ello, algunos usuarios dijeron que todo se trataba de un nuevo personaje que interpretará en la cinta «Oppernheimmer».



