Robert De Niro se enfrenta a Robert De Niro en su próxima película

La película, producida Warner Bros. y destinada a proyectarse en los cines, será dirigida por Barry Levinson , el cineasta veterano mejor conocido por «Rain Man» y «Wag the Dog» . El nuevo proyecto reúne a De Niro y Levinson, quienes anteriormente se unieron en » Wag the Dog» , «Sleeper» , la serie de HBO «The Wizard of Lies» y «What Just Happened» .

Informate más Bob Odenkirk se despidió de Better Call Saul «Wise Guys» sigue a los jefes del crimen ítalo-estadounidenses Vito Genovese y Frank Costello , quienes dirigieron a sus respectivas familias durante el siglo XX. En 1957, Genovese intentó (y fracasó) asesinar a Costello, quien finalmente resultó herido e intentó retirarse de la mafia. Se espera que De Niro interprete a los dos personajes principales.

Nicholas Pileggi , el coguionista de la épica policíaca de Martin Scorsese «Goodfellas» , protagonizada por De Niro, está escribiendo el guión de «Wise Guys» . ( «Goodfellas» se basa en el libro de Pileggi de 1985 «Wiseguy: Life in a Mafia Family» , aunque no tiene relación con la película de Levinson).

Para De Niro, «Wise Guys» es un regreso al género que lo convirtió en una estrella. Junto con «Goodfellas» , el actor se hizo un nombre en dramas criminales como «The Godfather Part II», «Mean Streets» y «Casino». Sus créditos más recientes incluyen «Joker» y «The Irishman» de Scorsese, que utilizó tecnología digital extensiva para rejuvenecer a De Niro y sus coprotagonistas Al Pacino y Joe Pesci .

El protagonista de «Toro Salvaje» está volviendo a formar equipo con Scorsese en «Killers of the Flower Moon» de Apple, un drama criminal occidental sobre los asesinatos de Oklahoma en 1920 en la Nación Osage donde compartirá pantalla con Leonardo DiCaprio .

Irwin Winkler, productor de «Rocky» y «Goodfellas», se desempeñará como productor de «Wise Guys».

