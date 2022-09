Robbie Williams regressa a Portugal em março de 2023

Entornointeligente.com /

O cantor britânico volta a pisar o solo português no dia 27 de março do próximo ano, depois do último concerto em 2014 no Rock in Rio. A digressão XXV , anunciada esta segunda-feira, assinala os 25 anos de carreira de Robbie Williams.

A digressão foi anunciada na página do Instagram do próprio músico, começando em Bolonha, Itália e terminando em Oslo, Noruega, passando pelo Altice Arena, em Lisboa, que será a sua penúltima atuação.

View this post on Instagram A post shared by Robbie Williams (@robbiewilliams)

Subscrever Os bilhetes vão ficar à venda a partir de sexta-feira, havendo uma pré-venda na quarta-feira. O preço varia entre 48 e 150 euros.

Robbie Williams vai apresentar todos os seus êxitos, num espetáculo completo com uma banda pop-rock, segundo a promotora Música no Coração.

O álbum de celebração dos 25 anos de carreira, com o mesmo título da digressão, «XXV», foi lançado no início deste mês e garantiu ao músico britânico o primeiro lugar do top do Reino Unido, pela 14.ª vez.

Segundo a promotora, com este feito, Robbie Williams quebrou o recorde de artista a solo com mais álbuns em número 1 no Reino Unido, ultrapassou o recorde de Elvis Presley e aproxima-se de igualar o dos Beatles, que têm 15 álbuns em primeiro lugar no Reino Unido.

