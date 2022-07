Rob Gronkowski reitera que retiro es definitivo y no planea volver a la NFL

Entornointeligente.com /

BOSTON — El ex ala cerrada de los Tampa Bay Buccaneers , Rob Gronkowski , dijo este martes que su retiro es definitivo y que ahora está enfocado en los negocios con su familia.

«Terminé con el fútbol americano», declaró Gronkowski este martes en Boston.

«Amo el juego. Definitivamente soy afortunado con todas las oportunidades que me ha brindado el fútbol americano y las relaciones, obviamente aquí en los New England Patriots por nueve temporadas y allá en Tampa por dos. Pero terminé con el fútbol americano y me metí al mundo de los negocios , el emprendimiento y ver qué hay ahí afuera y dónde puedo encontrar mi lugar».

Gronkowski llamó a los Bucs el 13 de junio, justo después que concluyó el minicampamento de tres días del equipo, para notificarles sus planes de retirarse y realizó su anuncio público el 21 de junio.

El evento en el que participó Gronkowski este martes fue patrocinado por la empresa de su hermano Chris, IcShaker, en la cual Gronkowski dijo que planea participar ahora que ya no juega.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de su agente Drew Rosenhaus, quien dijo que podría ser difícil para Gronkowski rechazar a Tom Brady si Brady le pide volver al fútbol americano, Gronkowski señaló que eso no sucederá.

Rob Gronkowski asegura que está enfocado en su vida como empresario. AP Photo «Drew es el agente N° 1 en el fútbol americano y le encanta todo lo que tiene que ver con la NFL y adora ver a sus jugadores siempre jugando», sentenció.

«Le respondería, obviamente, al mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Le preguntaría cómo le va. Le diría que estoy bien. Pero no volvería al fútbol americano… no».

Gronkowski , de 33 años de edad, se retiró previamente tras la temporada del 2018 con los Patriots debido a las lesiones. En gran medida, le da el crédito a Brady por establecer las expectativas para su carrera y fue Brady quien lo sacó del retiro en el 2020 para jugar para los Bucs .

Información de Jenna Laine fue utilizada en la redacción de esta nota.

