Roach: «No es posible tener éxito si no hacemos que nuestro país sea exitoso también»

¿Cómo define alcanzar el éxito permanente, teniendo en cuenta los cambios en el mundo en las últimas décadas? A los 30 años en Nueva York, ayudé a fundar y construir la empresa de joyería de diamantes más grande del mundo. Alcanzamos 250 millones de dólares en ventas anuales y la empresa fue vendida más tarde al inversor Warren Buffett. Utilicé mi parte de las ganancias para ayudar a iniciar proyectos de autoayuda para refugiados a largo plazo en todo el mundo, que aún se están fortaleciendo. Creo que el éxito de por vida, a lo largo de los siglos e incluidas las últimas décadas, siempre tiene cinco partes diferentes. Primero, a todos nos gustaría ganar tanto dinero que seamos financieramente independientes: podemos hacer lo que queramos, ir a donde queramos, ayudar a otras personas tanto como queramos. En segundo lugar, el éxito significa que tenemos relaciones dulces y profundas tanto con los miembros de nuestra familia como con nuestros socios comerciales. Tercero, creo que necesitamos buena salud y energía física para disfrutar realmente de nuestro éxito. Cuarto, necesitamos buena salud mental y por último, creo que todos los emprendedores realmente exitosos descubren, tarde o temprano, que la mayor felicidad en la vida es usar nuestro éxito para ayudar a otras personas en este mundo. Habla de una importante filosofía de vida: «cuanto más das, más recibes». ¿No tiene esto que ver con la responsabilidad social actual desarrollada por las empresas? Mis ideas sobre esto son un poco diferentes a las de muchos empresarios. De hecho, creo que la responsabilidad social está integrada en el éxito empresarial. Es decir, no creo que sea posible tener mucho éxito si no trabajamos muy duro para hacer que nuestra propia sociedad y nuestro propio país sean más exitosos. También puedes leer: ¿Cómo organizar tus finanzas para poder lograr tus sueños? Creo que un nivel muy alto de responsabilidad social es ser un ejemplo vivo para los que nos rodean de que ayudar a los demás crea el éxito. Si tengo una vida muy exitosa porque estoy haciendo el esfuerzo de ayudar a los demás, entonces la gente automáticamente me copiará, y eso es un verdadero éxito en la enseñanza, no solo en palabras. La tecnología es fundamental en el desarrollo empresarial actual, ¿cómo funciona esto en la filosofía que enseña? Me gradué con honores de la Universidad de Princeton y luego viajé al Himalaya y pasé 25 años en un monasterio tibetano, siendo el primer extranjero en 600 años en recibir el título de Geshe o Maestro de mi monasterio. Al principio, trabajé con algunos de los fundadores de Hewlett Packard Computer para establecer centros de tecnología para refugiados tibetanos. Estos han tenido mucho éxito y hemos digitalizado más de 10 millones de páginas de antiguos libros de sabiduría, y los hemos puesto gratis en Internet. Mezclamos constantemente tecnología e ideas ancestrales profundas para hacer de nuestra empresa de formación de emprendedores la más innovadora del mundo, en mi opinión. ¿Por qué las economías emergentes como la peruana no pueden alcanzar su pleno desarrollo, aun cuando cuentan con grandes recursos? Viajé por primera vez al Perú hace 10 años para enseñar innovación empresarial en la escuela de negocios de la Universidad del Pacífico y, en ese año, a pedido de la escuela, desarrollé algunos cursos de negocios especiales solo para la universidad. Descubrí que los estudiantes eran muy inteligentes y estaban dispuestos a probar nuevos métodos comerciales creativos. Desafortunadamente, nuestros colegas de la facultad se jubilaron el próximo año y nunca tuve tiempo de regresar y capacitar a nuevos colegas. Dados los grandes recursos naturales y de talento del Perú creo que, con capacitación en métodos de negocios innovadores, los jóvenes en Perú pueden convertirse en empresarios dinamiteros en muy poco tiempo. ¿Qué tan difícil es para un empresario salir de su zona de confort para emprender nuevos retos? Realmente, creo que si tiene un método realmente poderoso y correcto para iniciar y hacer crecer un negocio, su zona de comodidad se expande rápidamente y puede dar saltos valientes, porque comprende lo que está haciendo y comprende el éxito que está creando. Cuanto más entendemos cómo funciona el éxito, más coraje automáticamente tenemos. Hablemos del sistema de cortadores de diamantes, ¿qué significa? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? El Sistema de cortadores de diamantes es algo que desarrollé mientras ayudaba a construir ese negocio en Nueva York: Andin International Diamond , que creo que fue el negocio de fabricación de más rápido crecimiento en la historia de Nueva York. Todo el sistema se reduce a cuatro pasos simples: (1) decide qué objetivo quieres alcanzar; (2) encontrar a otra persona que tenga un objetivo similar; (3) ayudar a esta persona de forma gratuita una hora a la semana a alcanzar su objetivo; y lo más importante (4) todas las noches, cuando apoyes la cabeza en la almohada para ir a dormir, haz una breve meditación personal en la que celebres cada detalle de lo que estás haciendo para ayudar a esto.

