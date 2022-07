RN y Evópoli llevan a Contraloría reunión del Gobierno con el PS tras vinculación inicial de diputado Soto con el Apruebo

Entornointeligente.com /

Polémica generó la reunión que sostuvo el viernes el Presidente Gabriel Boric, con la directiva del PS, luego de que el diputado Leonardo Soto vinculara la cita a una coordinación de trabajo por el Apruebo. Y si bien el legislador se retractó más tarde, desde RN y Evópoli decidieron llevar este lunes el tema a Contraloría.

Hasta la sede del organismo en calle Teatinos, llegaron esta mañana un grupo de diputados RN, encabezados por el secretario general del partido, Diego Schalper, quien explicó que interpondrían tres presentaciones, la primera a raíz del caso ya citado.

Schalper agradeció a Soto, porque «si no fuera por su video no hubiéramos sabido que el Presidente de la República había dado un paso más allá, ya no solo sus ministros están en campaña permanente, sino que además las oficinas de la Presidencia se han transformado en comando de campaña». Tema del cual esperan que se pronuncie el contralor, Jorge Bermúdez.

«La segunda presentación que hemos hecho es respecto de la ministra Camila Vallejo, que vemos que está dedicada en cuerpo y alma a hacer campaña en favor de una posición específica entorno al Plebiscito», precisó Schalper, aludiendo a la participación de la ministra vocera de Gobierno el pasado viernes en el matinal Mucho Gusto de Mega, y donde se le veía usando un pin vinculado al proceso constituyente.

La diputada Paula Labra explicó que la tercera presentación da cuenta con algo ocurrido en la delegación provincial de Linares, donde se realizó «un acto donde explícitamente se llamó a votar por el Apruebo con la presencia del alcalde Daniela Jadue, queremos que este gobierno deje de trabajar por el Apruebo para gobernar y que se dedique a gobernar ahora ya».

Luego fue el turno de la bancada Evópoli, así el jefe de los diputados, Francisco Undurraga, afirmó que «nosotros le creemos al diputado Soto, fue una persona que efectivamente transparentó lo que estaba pasando acá al frente en La Moneda, estaba pasando intervencionismo».

«Además, le estamos solicitando al contralor que no solamente fiscalice, sino que ejerza todo lo que en su protocolo de inicio de la campaña señaló, vale decir, que las autoridades de Gobierno en horario de oficina no pueden estar trabajando por una opción, en sus tiempos libres cada uno es ciudadano y podrá hacer lo que estime conveniente. Hoy lo que le pedimos es que se haga respetar», precisó Undurraga.

Consultado por si cree que más allá de este episodio el Gobierno ha cumplido los estándares de probidad, Undurraga apuntó que «cuando yo veo a la ministra Vallejo con una chapa de Chile con el logo de la Constitución propuesta, claramente que no estoy viendo que estén cumpliendo. Y cuando la veo viajar por Chile señalando los beneficios de este nuevo texto, claramente no lo está haciendo. Aquí hay intervencionismo».

El diputado Hotuiti Teao, consideró que «una democracia débil es cuando las autoridades tienen que hacer intervencionismo político a favor de una de las opciones. Gobiernos malos pueden haber, pasan rápido, duran 4 años, pero una Constitución que nos va a cuidar hacia ese Chile justo y próspero que queremos dura al menos 30 años».

El sábado, en tanto, diputados de la UDI también ingresaron una denuncia ante la Contraloría General para que investigue el eventual intervencionismo electoral que estaría cometiendo el Ejecutivo, infringiendo el principio de prescindencia política establecido por el propio órgano fiscalizador, sino que también para que se indague el uso de recursos y espacios públicos con fines proselitistas, como también el horario en que se habría realizado la reunión.

El diputado Juan Antonio Coloma, precisó hoy que «nos parece que el contralor nos parece que si es coherente con los distintos dictámenes que ha emitido, nos parece que debiera sancionar duramente a quienes participan en este tipo de actividades». ¿Encontraste algún error? Avísanos

