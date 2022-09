RN dice que Piñera está disponible a «colaborar» en proceso constitucional y partido alista citas con dirigentes del PS y PPD

Entornointeligente.com /

Hasta las oficinas del ex Presidente Sebastián Piñera en Las Condes, llegó este lunes la directiva de RN, para pedirle que sea parte del nuevo proceso constitucional que viene. Además, la tienda alista otras reuniones con personeros del Socialismo Democrático y con el ex Mandatario Eduardo Frei, para las próximas horas.

La semana pasada el partido se reunió con el ex Mandatario Ricardo Lagos, quien buscan que aporte en el nuevo proceso constitucional, al igual que todos los ex jefes de Estado.

«Hace unos días atrás nos juntamos con el ex Presidente Lagos, donde le pedimos ser parte del proceso que viene (…) los ex Presidentes tienen un rol que jugar, el Presidente Lagos en su momento nos dijo que estaba disponible, hoy lo hizo el Presidente Piñera señalando que está disponible a colaborar», sostuvo el timonel de RN, Francisco Chahuán.

Con ello, Chahuán precisó que Piñera, «manifestó voluntad de colaborar en todo lo que sea necesario, tal como lo planteó el Presidente Lagos, en poder establecer a través de una comisión de expertos (un aporte), y los ex Presidentes tienen una especial consideración, porque estuvieron a cargo del país, tuvieron una gran responsabilidad».

El líder RN indicó también que esperan en las próximas horas tener reuniones con «el resto de los sectores políticos del país, de los sectores democráticos. Vamos a estar dentro de poco con el Presidente del Senado y la idea es tener todas y cada una de las posibilidades de un proceso de escucha activa».

Además, de juntarse al mediodía con el Presidente del Senado, Álvaro Elizalde, (PS), RN se reunirá con otros dirigentes del Socialismo Democrático, específicamente con el PPD.

También tendría contempladas citas incluso con otros personeros de la centroizquierda por el Rechazo como el ex senador y ex convencional Felipe Harboe. Mañana, en tanto, serían recibidos durante la tarde por el ex Mandatario Eduardo Frei, quien también estuvo por el Rechazo.

En la cita con Piñera, también hablaron de temas de la contingencia.

Discusión sobre los bordes Hoy en la tarde, en tanto, Chile Vamos se reunirá en la sede de RN para abordar una propuesta conjunta que lleven a las negociaciones con el resto de los partidos políticos.

Previo a la cita, Chahuán apuntó que » no nos cerramos a ninguna fórmula que vuelva a darle tranquilidad a los chilenos, pero por supuesto los temas de borde son importantes, los chilenos dijeron que no a la plurinacionalidad, dijeron sí a la unidad del Estado, dijeron no a un Estado que no tenga las herramientas para combatir el terrorismo y la delincuencia y dijeron sí a poder establecer derechos sociales y garantizar un estado democrático social de derecho, se necesita darle la tranquilidad a los chilenos».

Respecto a la nueva convocatoria hecha para este viernes por los titulares del Congreso, Chahuán descartó condiciones previas para participar de la cita.

Sobre el rol del Gobierno en la mesa, Chahuán recordó que «hemos dicho que puede ser acompañar, pero jamás vamos a permitir que el Gobierno termine pauteando plazos ni tampoco estableciendo condiciones. A nosotros nos parece que debe participar un representante del poder judicial, lo hemos hablado con el Presidente de la Corte Suprema y creemos que le hace bien al proceso».

