RN dice que no asistirá a cita en La Moneda y Chile Vamos se reúne para abordar escenario post Plebiscito

Una serie de críticas a lo que han calificado como «improvisación» por parte del Gobierno, han realizado personeros de la oposición, tras el cambio de gabinete realizado este martes en La Moneda y el cual además se vio retraso por el fallido nombramiento del subsecretario Nicolás Cataldo en Interior, decisión que finalmente se revirtió.

La idea de que el militante del PC asumiera en reemplazo del socialista Manuel Monsalve, fue cuestionada por la oposición, sector donde incluso algunos amenazaban con cortar el diálogo con el Ejecutivo, debido a declaraciones pasadas del subsecretario en contra de Carabineros en su cuenta de Twitter.

Pese a que la designación no se concretó y a otros enroques en Palacio que fueron bien evaluados por algunos personeros de Chile Vamos, está en duda la asistencia del bloque a las 17:00 horas a la reunión en La Moneda que encabezará el Presidente Gabriel Boric para abordar el nuevo proceso constitucional.

De hecho, el timonel de RN, Francisco Chahuán, ya confirmó que en su caso no irá hoy a la cita, postura que llevará a una reunión que a esta hora sostienen en el Congreso Nacional en Valparaíso, los presidentes, secretarios generales y jefes de las bancadas de los senadores y diputados de Chile Vamos, para abordar el nuevo escenario, después del ajuste ministerial y el triunfo el domingo del Rechazo.

«Le quiero decir que en este nivel de improvisación se hace muy difícil, pero muy difícil (…) y se presiona para un acuerdo antes del antes del 11 de septiembre. Yo quiero decir que Renovación Nacional tiene un compromiso por una buena y nueva Constitución y lo mantenemos, pero no puede haber este nivel de improvisación. Presidente, aquí se requiere estatura, templanza y asentar lo ocurrido el día domingo, hacer la autocrítica necesaria. Yo no voy a la tarde a La Moneda», dijo Chahuán.

En la misma línea, la jefa del comité de senadores RN, Paulina Núñez, expresó que «es imposible no marcar el punto respecto de la improvisación que hubo en el cambio de gabinete. Y no es una cuestión que le moleste a la oposición. El respeto a la ciudadanía respecto de las decisiones que está tomando el Ejecutivo, y no que a última hora se produzcan estos cambios, es clave para recuperar confianzas, para dar certeza y para poder avanzar de buena manera».

«Después de una gran derrota hemos visto un Gobierno débil que improvisa en los cambios ministeriales, que se cae con un nombramiento como el de subsecretario del Interior, a un señor que ha expresado un odio permanente a Carabineros (…) Sin embargo, valoramos el cambio y esperamos que a este gabinete sobre todo en lo político le vaya bien, donde tiene que haber más diálogo y no soberbia como tiene que ver con el equipo político anterior», sostuvo el jefe del comité de senadores UDI, Iván Moreira, quien incluso valoró la experiencia de algunas de las nuevas incorporaciones al equipo.

El Presidente de Republicanos, Rojo Edwards, había anunciado ya que hoy no irían a La Moneda, pues se encontraban en un proceso de reflexión interno, aunque no descartan hacerlo a futuro. Sobre el cambio de gabinete consideró que «lo que no veo acá es un cambio de actitud, acá tenía que haber un cambio profundo y no un cambio que en muchas materias es bastante cosmético».

Sobre el fallido nombramiento de Cataldo, opinó que «es otra muestra de que el Presidente no entendió la derrota que sufrió el domingo, porque nombrar a un comunista (…) en la subsecretaría del Interior era una simple provocación, personas que quieren destruir a Carabineros, personas que lo han acusado de todo tipo de cosas y lo quieren reformar», añadiendo que Boric «no entendió la profunda y total derrota» del domingo pasado.

La opinión de la DC y el PDG Desde la bancada de diputados de la DC, la diputada Joanna Pérez comentó que «nuevamente vemos a un Gobierno que debilita la institucionalidad, la gobernabilidad, hoy estos traspié, errores no forzados donde claramente no hay una sintonía con lo que nos dijo la ciudadanía el domingo y tiene que ver con que la seguridad y el orden público no puede estar expuesto a este chascarro que hemos vivido. Este chascarro no es solo de un Gobierno es de la imagen país».

El diputado Eric Aedo dijo no saber cuál es la decisión que ha tomado la directiva de la DC respecto a asistir o no a la cita en La Moneda. Respecto al cambio de gabinete expresó que «resultado inexplicable, le quiero hacer un llamado a quienes tienen experiencia de gobierno, al Socialismo Democrático (…) cuiden la imagen del Presidente».

Asimismo, el diputado del PDG Rubén Oyarzo opinó que «lo que vivimos hoy es una vergüenza, Presidente Gabriel Boric paremos la chacota de un vez por favor, esto es poco serio, es una improvisación tremenda y hago un llamado al Gobierno a que empecemos a hacer la pega de una vez por todas, la gente necesita respuestas concretas y lo que vivimos hoy es una improvisación y es poco serio».

Además, Oyarzo dijo que se comunicó con la directiva del PDG y «se está evaluando asistir hoy a La Moneda, porque no hay un orden, primero hay que ordenar la casa y después invitar».

