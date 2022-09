RN acusa «violencia política» por carta de Tohá en que pide retractación pública de Katherine Martorell

Entornointeligente.com /

Como una acción d e «amedrentamiento» y «violencia política», calificó Renovación Nacional (RN) una carta enviada por parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá, e n que pide la retractación pública de parte de la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

En la misiva en cuestión, la secretaria de Estado expresa su «molestia por las declaraciones emitidas» por Martorell en el programa Sin Filtros del 15 de septiembre, donde la ex subsecretaria afirmó que, de acuerdo a lo publicado por un medio de comunicación, el Presidente Gabriel Boric estaba enterado de la citación de Lucía Dammert -ex jefa de asesores del Segundo Piso- a declarar en un caso del FBI. Situación que finalmente fue descartada por el Ejecutivo.

«Podría haberme llamado y decirme lo que dice la carta, pero contactar directamente a un hombre, al presidente de mi partido, esperando no sé qué cosa, me parece además de poco asertivo, muy preocupante desde la perspectiva de la libertad de expresión». Katherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito

«Rechazamos enérgicamente su actuar y la ofensa que representa involucrar al Presidente Gabriel Boric Font en situaciones de esa gravedad», manifestó en la carta Tohá.

Sin embargo, la solicitud de la ministra fue rechazada de plano por RN, que a través de un comunicado indicó que «la señora Martorell es una destacada y querida militante de Renovación Nacional, fue concejal de Quinta Normal y ex subsecretaria de Prevención del Delito. Como Comisión Política exigimos respeto para una militante a quien apreciamos y cuyo aporte al servicio público valoramos enormemente».

«No permitiremos acciones de violencia política respecto de ningún militante de nuestro partido. Esta repudiable forma de actuar no se condice con como deben conducirse los destinos de Chile. Seremos inflexibles respecto de quienes pretendan amedrentar nuestra acción política», agregó la tienda.

Asimismo, la colectividad invitó «al Gobierno a entender y no reaccionar de esa manera cuando la prensa da a conocer opiniones que no comparta. La libertad de expresión es esencial en una democracia»

«Exhortamos a la ministra del Interior que en lugar de pretender intimidar a nuestros militantes y dirigentes, se concentre en sus labores: la seguridad pública, la migración y el terrorismo en la macrozona sur. No sólo Renovación Nacional se lo demanda: Chile se lo exige», complementó el partido.

Junto con esto, la propia Martorell respondió a la carta de Tohá, en la edición de esta jornada del programa Sin Filtros.

«A mi sorprende que no se atreva a llamarme directamente. Creo que tiene un poquito, algo de machista esto de llamar al presidente de mi partido y no llamarme directamente (…) Podría haberme llamado y decirme lo que dice la carta, pero contactar directamente a un hombre, al presidente de mi partido, esperando no sé qué cosa, me parece además de poco asertivo, muy preocupante desde la perspectiva de la libertad de expresión», indicó la ex autoridad. ¿Encontraste algún error? Avísanos

