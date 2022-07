RJ2 entra em hospital e ouve paciente que acusa médico de cárcere privado: 'Ninguém mais quer falar comigo'

Entornointeligente.com /

20/07/2022 19h12 Atualizado 20/07/2022

Justiça decreta bloqueio de R$ 198 mil de hospital e médico para pagar transferência de paciente que denunciou cárcere privado

Daiana Cavalcanti, a paciente que denunciou estar sendo mantida em cárcere privado pelo médico Bolívar Guerrero Silva, que está preso, segue no Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias.

Nesta quarta-feira (20), ela conversou com a equipe do RJ2 , que entrou no local com exclusividade, e falou de sua situação.

«Me deixaram nesse remédio aqui faz um tempo, né? Não sei o que tão me dando. Eu chamo a enfermeira, aperto um botão faz um barulhinho e nada das enfermeiras virem. E no caso ninguém mais quer falar comigo. Eu preciso de sair daqui, preciso de ajuda. Antes que seja tarde demais. Eu tenho um filho de 2 anos, gente, por favor», disse.

Justiça bloqueia bens de médico

Também nesta quarta-feira (20), a Justiça decretou o bloqueio dos bens do médico Bolívar Guerrero Silva e do Hospital Santa Branca. O recurso é para arcar com os custos da transferência e do tratamento de Daiana. Apesar de decisões judiciais anteriores, a transferência ainda não foi realizada pelo hospital – que alega falta de vagas nas unidades escolhidas pela defesa.

Justiça manda bloquear R$ 198 mil de hospital e médico para pagar transferência de paciente

«Eu preciso de um cirurgião plástico com urgência e rezar pra eu não pegar nenhum tipo de bactéria. E aí embaixo deixar para resolver depois. Mas o mais importante é fechar o que está aberto agora, entendeu? «, diz ela, que passou por um novo procedimento cirúrgico, para trocar um curativo, nesta quarta, e estava no quarto na companhia de uma amiga.

1 de 1 O médico equatoriano Bolivar Guerrero Silva tem o diploma validado no Brasil e foi preso por no Rio — Foto: Reprodução do Jornal Nacional O médico equatoriano Bolivar Guerrero Silva tem o diploma validado no Brasil e foi preso por no Rio — Foto: Reprodução do Jornal Nacional

Diretora nega mau atendimento

A diretora do Santa Branca, Edmea Verçosa, acompanhou a equipe do RJ2 pela unidade e negou qualquer impedimento para Daiana sair. Disse que o local tem CTI, e questionou pacientes do local se alguém teria alguma coisa de ruim para falar.

Edmea contou ainda que o Santa Branca está tentando transferir Daiana.

«Nós ligamos e está tudo protocolado. Eu não vou dizer o nome das unidades, mas ligamos para sete hospitais, inclusive um em Copacabana. Ela é moradora da Rocinha. Ela solicitou, mas infelizmente o hospital não tinha vaga. Toda rede que nós ligamos não tinha vaga», disse Edmea sobre a demora na remoção da paciente.

Ela reiterou que Daiana está sendo bem atendida no local.

«Como diretora do hospital, posso dizer: ela está sendo muito bem atendida», disse.

Já sobre o vídeo em que as enfermeiras não atendem, disse: «Ela fez na hora que ela quis fazer.»

Justiça emitiu duas liminares

Daiana Cavalcanti tem duas liminares da Justiça para ser transferida. No dia 14 de julho, a família dela conseguiu a primeira na esfera cível, e que determinava que o Hospital Santa Branca e o médico equatoriano fizessem a transferência da paciente, sob pena de multa de R$ 2 mil em caso de descumprimento.

A juíza pediu para que fossem feitos três orçamentos em hospitais do Rio, o valor médio levantado pela defesa para 30 dias de CTI foi de R$ 350 mil.

Para garantir que o Hospital Santa Branca pague os custos da transferência e do tratamento, a defesa de Daiana pediu o bloqueio das contas do hospital e do cirurgião Bolívar Guerreiro.

A Justiça concedeu ainda uma outra liminar, dessa vez na esfera criminal, mas que também não foi cumprida.

Diante das denúncias, na segunda- feira (18), o cirurgião Bolívar Guerreiro Silva, que operou Daiana, foi preso por cárcere privado, lesão corporal e organização criminosa.

Depois que o caso de Daiana veio à tona, 11 pessoas já estiveram na delegacia para prestar depoimento por causa de possíveis erros do médico equatoriano.

Dez seriam vítimas e uma delas é parente de uma jovem que morreu no ano passado, logo após um procedimento estético com o médico. Na época, o óbito foi atestado como Covid.

«Eu estou precisando sair daqui o mais rápido. Estou ficando acabada. Eles tão me dopando. Quero ir embora daqui. Só quero que eles façam a minha transferência pra outro hospital. Assim como eu gastei aqui, eles têm que gastar em outro hospital também. Eu quero ir embora daqui!», pede.

