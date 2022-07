Entornointeligente.com /

RJ tem aumento de quase 20% no número de feminicídios em um ano Só nesta terça-feira, três casos foram registrados, incluindo o assassinato de Sarah Pereira, de 24 anos, pelo ex, que tem 47 anotações criminais. Por Isabella Vilela, g1 Rio e TV Globo

27/07/2022 01h00 Atualizado 27/07/2022

1 de 1 Queven da Silva e Silva, 26 anos, foi preso por suspeita de matar a ex-mulher no Centro do Rio — Foto: Henrique Coelho / g1 Queven da Silva e Silva, 26 anos, foi preso por suspeita de matar a ex-mulher no Centro do Rio — Foto: Henrique Coelho / g1

O número de feminicídios cometidos este ano no Estado do Rio de Janeiro já é quase 20% maior que o do mesmo período no ano passado. Foram 48 crimes do tipo nos seis primeiros meses de 2021 e 57 no mesmo período em 2022.

Só nesta terça-feira (26), três casos foram registrados e ainda nem entraram nesta estatística . Um deles foi cometido por um homem que tem quase 50 anotações na polícia e estava foragido desde 2016.

O crime aconteceu de madrugada, no Centro . Como não estava preso, Queven da Silva e Silva, que tem 47 anotações criminais e responde a 18 processos, cumpriu a ameaça que fez à ex-mulher Sarah Pereira, de 24 anos: invadiu seu apartamento e a assassinou. Ele atirou pelo menos 16 vezes.

Desta vez, Queven acabou preso e confessou o crime: «Dei um tiro na porta, subi, dei um tiro no portão, dei outro tiro na porta, entrei dentro do quarto, meu filho e minha filha deitados, o cara lá pelado, ela tinha corrido pro quarto da irmã dela, pedi para a irmã dela sair e matei ela. Dei tiros nela. Muitos», disse o assassino.

Mulher é assassinada em Niterói; ex-companheiro é suspeito do crime

Em Niterói, o corpo de Letícia Dias, de 27 anos , foi encontrado com perfurações provocadas por arma branca.

Letícia tinha ido buscar os filhos na casa do ex-companheiro quando foi assassinada. O suspeito é o próprio ex.

Segundo testemunhas, Flávio Fonseca, de 36 anos, seguiu a vítima, deu um soco em suas costas e depois a golpeou com uma arma branca na altura do pescoço. Letícia tentou pedir ajuda na Associação Moradores Amigos Beira Lagoa Piratininga (Amorbela), mas acabou não resistindo e morrendo no local. Flávio teria fugido.

Outro caso ocorreu em Maricá, na Região dos Lagos. Uma jovem de 18 anos, que estava desaparecida há uma semana, foi encontrada morta. O corpo foi encontrado sem roupa em uma estrada. O suspeito do crime é um homem que também teria atacado outras mulheres da região.

