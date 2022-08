Entornointeligente.com /

RJ confirma primeira morte por varíola dos macacos no estado A morte ocorreu em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, nesta segunda-feira (29). Por Henrique Coelho, g1 Rio

29/08/2022 19h20 Atualizado 29/08/2022

1 de 1 Amostras para testes de varíola dos macacos — Foto: Agência Brasil/Diulgação Amostras para testes de varíola dos macacos — Foto: Agência Brasil/Diulgação

O Estado do Rio de Janeiro teve sua primeira morte por varíola dos macacos . Segundo o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, a morte ocorreu em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A vítima é um homem de 33 anos que morreu na manhã desta segunda-feira (29).O paciente estava internado no Hospital Ferreira Machado. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, ele apresentava baixa imunidade e comorbidades, que agravaram o quadro. O paciente apresentou complicações e precisou ser transferido para leito de UTI no dia 19.

Anvisa aprova liberação de vacina e medicamento contra varíola dos macacos

A Secretaria de Saúde de Campos está monitorando as pessoas que tiveram contato com o paciente. Nenhum apresentou sinais e sintomas de infecção pelo vírus.

A SES-RJ informa que, até esta segunda-feira (29), 611 casos confirmados de Varíola dos Macacos e 61 prováveis foram registrados no estado do Rio de Janeiro. Outros 474 casos suspeitos seguem em investigação e 751 foram descartados.

