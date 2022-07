Rixa com tiros em Vila Real deve-se a 'casamento arranjado' com menor

Entornointeligente.com /

O tiroteio que resultou em três feridos, na terça-feira, em Vila Real, poderá ter decorrido de um desentendimento sobre um «compromisso de casamento», que envolve uma menor, além de questões associadas à venda de estupefaciente, segundo informações da PSP.

Num comunicado, divulgado esta quarta-feira, a PSP dava conta de que se deslocou de imediato ao local logo após o alerta, tendo identificado quatro suspeitos pela prática do crime de rixa.

Recorde-se que da rixa, que envolveu armas de fogo, resultaram três feridos, duas mulheres, na sequência dos disparos, e um homem com objeto desconhecido.

Além dos tiros, também houve arremesso de pedras e paus e a utilização de armas brancas.

Os feridos foram assistidos na unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, e o homem teve alta pouco depois.

Uma das mulheres feridas, com 18 anos e que sofreu ferimentos na cabeça, também recebeu alta na terça-feira, enquanto a outra vítima do sexo feminino, com 31 anos e que foi atingida no abdómen, ainda continua internada naquela unidade.

