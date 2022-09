Entornointeligente.com /

Sep 19, 2022

Riviera S.A. asegura en que hay petróleo en el Chaco

Bernard Verdu,Vicepresidente de Riviera, concesionaria de la Cuenca de Carandayty, asegura que hay petróleo comercial en el Chaco y estima producir 1.000 bpd en el 2023; en cotravía de la opinión de Peter Levine, Presidente de Atome Energy, quien afirma que en Paraguay no hay petróleo.

Riviera S.A., concesionaria del bloque de Garrapatal en el Chaco, en la Cuenca del Carandayty, iniciará una campaña de perforación antes de finalizar el 2022 y durante en el 2023 producirá los primeros barriles de petróleo, en pequeñas cantidades. Así lo asegura su vicepresidente, el ciudadano francés Bernard Verdu.

Taladro de perforación operando en el área del Chaco

Agregó que, con un programa intensivo de perforación, es decir, varios pozos exploratorios y de desarrollo, más estudios sísmicos en 3D (tres dimensiones), podrán recuperar sus inversiones y generar ganancias.

Estas declaraciones se dan como reacción en este sector ante les declaraciones del actual presidente de Atome Energy (y anterior presidente de President Energy), el inglés Peter Levine, quien recientemente recordó que la primera vez que vino al país fue en el 2014, cuando con su empresa trataron de buscar petróleo de Paraguay. «Y las personas estaban en el correcto, no encontramos petróleo comercial» explico.

Los detalles

Sin embargo, Verdu detallo que, en el norte de La Patria, tienen previsto hacer dos pozos, muy cerca de la frontera con Bolivia, denominados Karina y Emilia Este, habrá 17 km de distancia entre uno y otro. «la perforación en esa zona no es muy profunda para el petróleo, está a 1500 metros. Mas abajo. a 2500- 3000 metros hay gas. son dos cosas muy diferentes», dijo.

Según los cálculos, pueden sacar en los 20 años un mínimum de 150 millones de barriles de petróleo, que podrían ser 500 mil barriles ya el próximo año, con dos pozos. «Después debemos hacer dos o tres pozos más, en el año 2024, y con pozos de desarrollo, en cinco años podemos producir entre 5.000 y 10.000 barril/día. Y antes de los 10 años, llegar hasta 20.000 a 30.000 barril/día», puntualizó.

Pero para ello, deben invertir entre US$ 500 millones y US$ 800 millones, «pero a partir del 2025 podemos recuperar la inversión», dijo.

Agregó que, si sacan 150 millones de barriles de petróleo, en 20 años, a un precio de US$ 100 el barril, obtendrán US$ 15 mil millones, con ganancias aproximadas de US$ 9 mil millones, restando todas las inversiones y los impuestos.

¿Qué dice el MOPC sobre el petróleo en el Chaco?

Carlos Sánchez, Director de Hidrocarburos, del Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas, dijo que «Ningún pozo hasta hoy día es comercialmente explotable en lo que se refiere a petróleo».

Menciono que, hasta la actualidad, todos los pozos que fueron perforados (52 en total) dieron indicios de petróleo y gas, y que solamente el de Cano Martínez fue el que exploto comercialmente el gas, en Gabino Mendoza.

Sobre la compañía RIVIERA S.A., contó que está en etapa de exploración y que la ley le exige perforar como mínimum un pozo, pero que hasta el momento no perforaron ninguno.

