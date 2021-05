River, sin arquero y con 10 jugadores disponibles, recibe al Independiente Santa Fe

Entornointeligente.com / Fluminense lidera con ocho puntos, el Millonario tiene seis, Junior de Barranquilla tres e Independiente Santa Fe dos.

Las múltiples bajas por coronavirus que sufrió River Plate -ayer se confirmaron cinco casos positivos, que se suman a los diez ya reportados el pasado sábado- hizo que un equipo alternativo tuviese que enfrentarse a Boca Juniors el domingo en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

El Millonario jugó con Alan Díaz, un portero de 21 años que no tenía experiencia ni como reserva, y perdió por penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Díaz fue una de las figuras del partido.

Sin embargo, Marcelo Gallardo había decidido antes del comienzo de la Copa Libertadores solo anotar 32 jugadores, a pesar de que la Conmebol permitía anotar hasta 50.

“Si hay un contagio masivo es porque no tenemos que jugar, será porque la pandemia no nos permite competir en condiciones normales. ¿Por qué voy a exponer a chicos que hoy no están en condiciones de competir en un torneo internacional?”, dijo Gallardo en septiembre de 2020.

Los cuatro arqueros que River anotó, Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli, tienen coronavirus y Díaz no aparece en la lista.

Los directivos del Millonario solicitaron que el organismo haga una excepción y les permita incluir a Díaz.

Muchos de los contagiados son jugadores titulares, como el portero Franco Armani, el centrocampista uruguayo Nicolás De la Cruz y el delantero Matías Suárez.

A esto se suma el caso del centrocampista Enzo Pérez, que se sometió a estudios por una molestia muscular en el isquiotibial derecho.

En las últimas horas se mencionó que el zaguero Javier Pínola, quien aún no cuenta con el alta de la fractura que sufrió en el brazo, podría integrar el once titular.

Independiente Santa Fe también tiene otra ventaja: a diferencia de River Plate, que jugó el domingo, el último partido de los colombianos fue el miércoles pasado, hace una semana.

Ese día, los albirrojos cayeron por 2-1 ante Fluminense y complicaron su clasificación para la próxima instancia.

Independiente Santa Fe, que el lunes reportó cinco casos positivos por covid-19, tres de ellos jugadores (sus identidades no se facilitaron), necesita una serie de resultados para poder clasificarse, pero si no le gana a River ya no podrá soñar con los octavos de final.

Los colombianos todavía no ganaron en el torneo: empataron con Junior (1-1) y River (0-0) y perdieron las dos veces que se enfrentaron a Fluminense (1-2 y 2-1).

Los defensores Jeisson Palacios, Dairon Mosquera y Fabio Delgado están descartados por lesión.

Además, el centrocampista Sherman Cárdenas y el volante chileno Diego Valdés “están haciendo trabajos de rehabilitación bajo supervisión del Departamento Médico”, según detalló el club.

En la última jornada, River Plate recibirá a Fluminense e Independiente Santa Fe a Junior.

El arbitraje corre por cuenta del peruano Víctor Carrillo, asistido por sus compatriotas Jonny Bossio y Raúl López.

La transmisión va por las pantallas de Fox Sports Sur.

– Alineaciones probables:

River Plate: Jonathan Maidana, Héctor David Martínez, Angileri, Milton Casco, Carrascal, Fontana, Peña Biafore, Lecanda, Paradela y Julián Alvarez.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Independiente Santa Fe. Leandro Castellanos, Alexander Porras, Fainer Torijano, Alejandro Moralez, Carlos Arboleda, Leonardo Pico, Daniel Giraldo, Jhon Arias, Kelvin Osorio, Jersson González y Jorge Luis Ramos.

Entrenador: Harold Rivera

