River Plate: ¿Y ahora quién ataja en River?

Entornointeligente.com / River jugará sin arquero. Conmebol falló en contra de River y Marcelo Gallardo tendrá que inventar un arquero y jugará con nueve futbolistas de campo en la quinta fecha de Libertadores contra Independiente Santa Fe.

Todas las miradas apuntan a Milton Casco , que podría ocupar el arco de River contra los colombianos, pero en las últimas horas aparecieron nombres como el de Lecanda , que es defensor central o el de Jonathan Maidana , por contextura física.

La realidad es que River tendrá que afrontar dos partidos decisivos de la Copa Libertadores sin arquero y con nueve futbolistas de campo porque todo indica que Fluminense no va a querer cambiar el día del partido que cierra el grupo.

En estas horas, Marcelo Gallardo deberá definir el nuevo arquero de River y entrenarlo lo máximo posible para que llegue al partido contra Santa Fe. Los jugadores habilitados y disponibles a esta hora son: Jonatan Maidana, Tomás Lecanda, David Martínez, Milton Casco, Leandro Peña Biafore, José Paradela, Fabrizio Angileri, Julián Álvarez, Jorge Carrascal y Agustín Fontana. Cabe recordar que Enzo Pérez y Javier Pinola, inscriptos en la nómina, están lesionados y no podrán ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.

Rodolfo D’Onofrio, máxima autoridad de la entidad de Núñez, había declarado hace algunas horas: “Hasta con 7 jugadores tenemos que ir a jugar. Y si no nos presentamos habrá sanciones. En la lista hay 4 arqueros y los 4 se contagiaron. Si no nos dejan, jugará un jugador de campo”.

